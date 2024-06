Apple sai esimesed süüdistused uue Euroopa tehnoloogiaseaduse alusel

Esmaspäeval avaldatud süüdistused USA suurfirmale Apple on esimesed, mis on esitatud EL-i digitaalturgude seaduse (DMA) alusel, mis jõustus selle aasta alguses ja seab eesmärgiks konkurentsi suurendamise digitaalses reklaamis, veebipõhises otsingus ja rakenduste ökosüsteemides.

Apple'ile võib määrata trahvi, mis võib ulatuda kuni 10 protsendini firma ülemaailmsest käibest, kui EL-i reguleerivad asutused leiavad, et ettevõte rikkus DMA reegleid.

Süüdistused tulevad pärast seda, kui EL määras Apple'ile umbes kahe miljardi dollari suuruse trahvi märtsis eraldi juhtumis, kasutades traditsioonilisi monopolivastaseid volitusi, et lahendada App Store'iga seotud probleeme.

USA justiitsministeerium väidab, et Apple on ebaseaduslik monopol, tuginedes sajandivanusele seadusele nimega Sherman Act.

USA justiitsministeerium kaebas Apple'i kohtusse varem sel aastal süüdistustega, et ettevõte teeb konkurentidel raskeks iPhone'iga integreerumise, mis põhjustab klientidele kõrgemaid hindu. Apple teatas, et kaitseb end jõuliselt USA kohtuasja vastu.

Euroopa lähenemine tehnoloogia reguleerimisele toob piirkonnale ka teatud riske. Näiteks teatas Apple eelmisel nädalal, et tõenäoliselt ei lase nad tehisintellekti funktsioone sel aastal Euroopas välja regulatiivsete probleemide tõttu. Euroopa Komisjon on öelnud, et tehnoloogiaettevõtted on teretulnud pakkuma oma teenuseid Euroopas, kui nad järgivad EL-i reegleid.

Vastuseks EL-i süüdistustele teatas Apple esmaspäeval, et on viimastel kuudel teinud muudatusi, et vastata DMA-le, tuginedes rakenduste arendajate ja EL-i reguleerivate asutuste tagasisidele. "Oleme kindlad, et meie plaan vastab seadusele," ütles ettevõte avalduses, lisades, et jätkab kuulamist ja suhtlemist reguleerivate asutustega.

Euroopa konkurentsiametnikud väidavad, et Apple'i App Store'i reeglid ei luba arendajatel pakkuda hinnaalast teavet rakenduse sees ega suhelda klientidega vabalt pakkumiste osas, mis on saadaval väljaspool App Store'i.

Paljudel juhtudel seab Apple arendajatele piirangud, kui nad pakuvad linke, mis suunavad kliendid välisele veebilehele, teatas EL. Samuti väitis EL, et Apple'i tasud tehingute hõlbustamiseks väljaspool App Store'i on suuremad kui vajalik.

ELi konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles Hollandis toimunud konverentsil, et DMA keskendub avatud ja konkurentsivõimelise turu tagamisele. "On üllatav, et mõned planeedi kõige väärtuslikumad ja austatumad ettevõtted ei pea vastavust austusmärgiks," ütles ta.

Esmaspäevased süüdistused, mida EL nimetab esialgseteks leidudeks, tulid pärast seda, kui EL alustas märtsis uurimist Apple'i App Store'i reeglite kohta. Reguleerivad asutused teatasid, et nad avavad ka vastavad uurimised seoses Meta ja Google'iga.

Vestager ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et teiste tehnoloogiaettevõtete uurimised liiguvad edasi paralleelselt, kuid võivad edeneda erinevatel ajagraafikutel.

EL-i digitaalse konkurentsi reeglid on osa bloki laiemast vastusest, et tegeleda suurte tehnoloogiaettevõtete kätte kogunenud turuvõimuga.

Erinevalt traditsioonilistest monopolivastastest juhtumitest, mis võtavad sageli mitu aastat aega, loodavad reguleerivad asutused, et DMA võimaldab neil liikuda kiiremini väidetava konkurentsivastase käitumise käsitlemisel. EL on öelnud, et nad kavatsevad lõpetada uurimised uue seaduse alusel aasta jooksul.

DMA tõstatab küsimusi suurte tehnoloogiaettevõtete ärimudelite kohta, mida tuleb lahendada, ütles Vestager. "Apple'i jaoks on konkurentidele avanemine võib-olla suurem samm, kuna Apple'i tooted on väga integreeritud," lisas ta.

EL teatas, et esialgsed süüdistused ei tähenda veel, et uurimine kindlasti DMA rikkumisi tuvastaks. Lisati ka, et Apple'il on võimalus leiud üle vaadata ja neile vastata.

Kui Euroopa Komisjoni esialgsed leiud Apple'i vastu kinnitatakse, võetakse otsus vastu hiljemalt 2025. aasta märtsis.