Ajatolla muretseb režiimi stabiilsuse pärast ja kutsus iraanlasi valima

Hiljuti hukkus kopteriõnnetuses Iraani president Ebrahim Raisi, seejärel kuulutati välja valimised. Khamenei muretseb nüüd võimaliku madala valimisaktiivsuse pärast.

Märtsis toimusid riigis parlamendivalimised ja valimisaktiivsus oli siis kõigest 41 protsenti, mis oli madalaim tase pärast islamiriigi asutamist 1979. aastal, vahendas The Times.

Autoritaarsed valitsejad kasutavad aga valimisi, et tugevdada võimuloleva režiimi legitiimsust. Iraani kõrgeim juht pöördus seetõttu rahva poole ja ütles, et tulevastel valimistel on kõige tähtsam kõrge valimisaktiivsus.

Iraanis kiireneb samal ajal inflatsioon, tööpuudus on väga suur. Khamenei režiim tahab nüüd, et iraanlased läheksid valimiskastide juurde. Valimistest võtab osa kuus kandidaati, kõik nad on saanud islamirežiimi heakskiidu. Ühtegi tõelist opositsioonikandidaati ei ole valimistele lubatud.

Kuuest kandidaadist viit peetakse karmi liini pooldajaks ja 69-aastast endist tervishoiuministrit Masoud Pezeshkianit peetakse reformimeelseks kandidaadiks. Kõik kandidaadid on vandunud lojaalsust islamirežiimile.

Iraanis toimuvad presidendivalimised 28. juunil. Tegelik võim on aga riigis kõrgeima juhi Ali Khamenei käes, kellele alluvad ka Iraani relvajõud.