Priisalm: Unicrediti huvi Luminori vastu on üllatav

Unicredit on viimastel aastatel Ida-Euroopa riikidest pigem väljunud või osalust vähendanud ja seetõttu on nende huvi Luminori vastu üllatav, ütles Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm. Unicredit ei soovi oma võimalikku ostuhuvi kommenteerida.

Välismeedia teatel on Itaalia ülemaailmne pangandus- ja finantsteenuste ettevõte Unicredit esitanud oma pakkumise, et osta Baltikumis suuruselt kolmanda finantsteenuste pakkuja Luminori suurosalus, mis praegu kuulub USA investeerimisfirmale Blackstone. Luminori osalusest on huvitatud ka Ungari pank Otp.

Unicredit sellele lähemalt valgust heita ei soovi.

"Me ei kommenteeri seda teemat," ütles Unicrediti meediasuhete juhi asetäitja ja rahvusvaheliste meediasuhete juht Nicola Lillo ERR-ile.

Superia Corporate Finance'i juhtivpartner Henrik Igasta märkis, et kuni Unicredit ise pole ostuhuvi kinnitanud, võib see nii olla ja ka mitte olla ning tegu on tüüpilise spekulatsiooniga.

"Enamasti see nii kipub olema, et kus suitsu, seal tuld," lisas Igasta.

Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm ütles, et viimasel seitsmel aastal on Unicredit Ida-Euroopa riikidest väljunud või seal oma osalust vähendanud, nii on see muu hulgas olnud Ukrainas, Poolas, Serbias, Türgis ja Austrias.

"Selles kontekstis on üsna üllatav, et nad täna Baltikumi turu poole vaatavad, sest oleme nende peakorterist suhteliselt kaugel ja Luminori pank moodustaks umbes kaks protsenti nende bilansist, mis just väga palju grupi tulemusi ei muudaks," lausus Priisalm.

Ta ütles, et Baltikumi kontekstis on Unicredit suur tegija, nende bilansimaht on 800 miljardit eurot. Kui mõned aastad tagasi oli Unicredit raskes seisus ja neil oli vaja kapitalibaasi tugevadada, siis viimasel ajal on neil hakanud märksa paremini minema, nii nagu üldiselt kommertspankadel.

"Hiljuti nad ka Rumeenias konsolideerisid oma positsiooni, aga see on kindlasti loogilisem, sest see on nende koduturule märksa lähemal ja selline samal turul lisaoperatsiooni omandamine võimaldab saavutada sünergiaid, mida hetkel Balti turul on keeruline näha," lausus Priisalm.

Siia turule tulemiseks võib tema hinnangul olla põhjuseks ka soodne hind, kuid ta ei osanud öelda, mis tingimustel tehingut läbi räägitakse.

"Kindlasti on Baltikumis demokraatiaga hästi ja regulatsioon on olnud suhteliselt stabiilne, pangamaksuteema on küll Lätis ja Leedus päevakorda tulnud või kehtestatud, aga üldiselt oleme poliitiliselt suhteliselt stabiilne riik olnud. Teisalt Venemaa lähedus siin abiks ei ole," tõdes Priisalm.

Ta lisas, et Luminori osaluse omandamisel suudaks Unicredit ilmselt nende kapitalikulu allapoole viia, mistõttu paraneks Luminori konkurentsivõime ja kasumlikkus. Teisalt aga on Luminor juba praegu hästi hakkamasaav pank, nii et väga suuri muutusi Priisalmi sõnul oodata ei tasu.

"Korporatiivpanganduse poolelt võiks ettevõtetel olla kasu sellest, et Unicredit on kapitaliturgudel väga hästi esindatud, nad võiksid saada vajadusel kapitaliteenuseid väga kõrgel tasemel," ütles Avaroni investeeringute juht.

Eesti Panga pressiesindaja Hanna Jürgenson ütles, et sõltuvalt Luminori ostjast ja tema plaanidest võib konkurentsiolukord Eesti pangandusturul muutuda, kuid seda saab hinnata siis, kui ostja ja tema plaanid Eesti turul on avalikustatud.

Osaluste müük ja ajakava sõltub Jürgensoni sõnul eelkõige müüjast ja sellest, kas ostjaga jõutakse kokkuleppele.

"Vajalik on eelnevalt kindlasti ka Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalve nõusolek," lisas ta.

Nimelt teeb omanike oluliste osalustega seotud muutusi puudutavaid otsuseid Euroopa Keskpank koostöös liikmesriikide finantsjärelevalve asutustega, milleks Eesti puhul on finantsinspektsioon.

Euroopa pangandusjärelevalve reeglite kohaselt loetakse osalust oluliseks juhul, kui see moodustab vähemalt 10 protsenti panga kapitalist või hääleõigustest või võimaldab avaldada olulist mõju panga juhtimisele.

Finantsinspektsioonist öeldi ERR-ile, et nad teevad Luminorile järelevalvet koostöös Euroopa Keskpangaga, kuid nende järelevalvemenetlused on konfidentsiaalsed.