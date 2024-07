Aserbaidžaan keelas ajakirjanikel juurdepääsu energiakonverentsile

Vähemalt kolm ajakirjanikku Suurbritanniast ja Prantsusmaalt on teatanud Guardianile, et nad tundsid end ebaturvaliselt pärast seda, kui neile keelati sissepääs Bakuu Energy Weeki foorumile, hoolimata sellest, et nad olid üritusele ette registreeritud.

Ajakirjanikud ütlesid, et neile ei esitatud keeldumise kohta arusaadavat põhjust, kuid nad otsustasid lahkuda pärast hirmutavat ja ähvardavat kohtumist korraldajatega.

Konverents toimus vahetult enne seda, kui Human Rights Watchi uuring näitas, et viimase aasta jooksul on Aserbaidžaanis arreteeritud või süüdi mõistetud vähemalt 25 ajakirjanikku ja aktivisti, kellest peaaegu kõik on endiselt vahi all.

Aktivistid ja kodanikuühiskonna rühmitused on väljendanud muret, et enne sel aastal Bakuus toimuvaid ÜRO COP29 kliimakõnelusi takistatakse kliimaaktivismi.

Laurence Walker ja Christopher Eales, mõlemad Montel Newsi energiauudiste juhtivad uurivajakirjanikud, ütlesid Guardianile, et neid ei lubatud Bakuus Energy Weeki konverentsile ega näitusepaika, hoolimata sellest, et nad said akrediteeringu juba mai keskel.

Teine Briti ajakirjanik, kes on varem kirjutanud kriitiliselt Aserbaidžaani valitsusest ja soovis jääda anonüümseks, ei pääsenud samuti üritusele, kuigi oli saanud akrediteeringu nädalate eest.

Ajakirjanikud lahkusid ürituselt pärast seda, kui kuulsid korraldajat telefoni teel vene keeles ütlemas "viige nad ära". Nad uskusid, et see oli kõne ürituse turvatöötajatele.

"Kui oled riigis, kus pole ajakirjandusvabadust ja kohalikud ajakirjanikud on vangistatud, siis sa ei võta riske," ütles Eales.

Ürituste korraldusfirma Caspian Event Organisers esindaja ütles, et põhiline arusaamatus seisnes selles, et ajakirjanikud olid akrediteeritud näitusele, kuid mitte foorumile.

Guardianile näidatud ajakirjanike e-kirjavahetus taotles aga juurdepääsu mõlemale üritusele, mis toimusid erinevates kohtades Bakuus. Ajakirjanikud saadeti hiljem ka näituselt minema, pärast seda kui ürituse korraldaja oli käskinud neil silm peal hoida.

Ürituse korraldajad olid nende esindaja sõnul väidetavalt tundnud, et nii palju aega ja energiat kulutada kolmele ülinõudlikule välisajakirjanikule, on nende jaoks solvav. Esindaja tunnistas, et nende vastus polnud kuigi professionaalne, kuid süüdistas selles ürituse pingelist perioodi.

COP29 meedia akrediteerimine toimub ÜRO kliimamuutuste sekretariaadi kaudu ja potentsiaalsed reporterid registreeruvad veebis.

COP29 korraldajad ei vastanud kommentaaritaotlusele.

Baku Energy Week konverentsi avas Aserbaidžaani president Ilham Alijev, järgnes kahepäevane foorum, mida sponsoreerisid BP, Prantsusmaa TotalEnergies ja Saksa energiafirma Uniper. Sellel osalesid ka Aserbaidžaani riikliku nafta- ja gaasifirma Socari juhid ning teiste lääne energiafirmade esindajad.

Montel Newsi peatoimetaja Richard Sverrisson ütles, et ajakirjandusvabaduse ja eelseisvate Cop29 kõneluste kontekstis on väga murettekitav, kui ajakirjanikke hirmutatakse ja takistatakse lihtsalt oma töö tegemise eest.

"Mul on hea meel, et nad jõudsid turvaliselt koju. Loodan ainult, et teisi ajakirjanikke ei kohelda enam nii, kui nad üritavad rahvusvahelist konverentsi kajastada, milleks nad on saanud akrediteeringu," lisas Sverrisson.

"Vaba ajakirjandus ja kodanikuühiskond on kriitilise tähtsusega kliimamuutuste vastu võitlemisel," lausus kliimaaktivismi rühmituse Global Witness aktivist Mai Rosner. "Aserbaidžaan püüab vaigistada mõlemat – kõige dramaatilisemalt näitab seda Aserbaidžaani fossiilkütusetööstuse prominentse kriitiku Gubad Ibadoglu peksmine ja vangistamine. Autoritaarsed petroriigid ei saa juhtida kliimaläbirääkimisi."