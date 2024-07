Justiitsministeerium plaanib muuta kriminaalmenetlusi kiiremaks

Justiitsminister Madis Timpson tutvustas kolmapäeval justiitsministeeriumi plaanitavat kriminaalseadustiku muudatuste eelnõud, et muuta järgmisest aastast kriminaalasjade kohtus menetlemine kiiremaks ja kuluefektiivsemaks.

"Kui me võrdleme viie aasta taguse ajaga, siis üldmenetlustes keskmine menetlusaeg on pea kaks korda pikenenud. See on probleem," lausus Timpson.

Timpsoni hinnangul ei paku kehtiv kriminaalmenetluse seadustik eriliselt mahukate kriminaalasjade lahendamiseks piisavalt sobilikke menetluslikke tööriistu.

Justiitsministeerium plaanib eelnõuga tõmmata piirid klassikalistele menetluse venitamise vahenditele, näiteks pahatahtlikule kaitsjate vahetamisele, tõenditega üllatamisele, kohtust puudumisele või muule taolisele.

"Me anname kohtunikule võimaluse protsessi paremini ohjata. /.../ Tundes kohtunikke, nad saavad sellest aru, kas inimene tahab pahatahtlikult venitada," kommenteeris Timpson, kuidas tuvastada sellises olukorras pahatahtlikkust.

Timpson rääkis, et kui kohtunik tuvastab, et inimene venitab kaitsjaid vahetades, siis pärast muudatust tekib kohtunikul õigus määrata inimesele asenduskaitsja.

Plaanitud muudatusega tuleks kriminaalmenetlusse juurde omaksvõtu instituut. See tähendab, et pooled võivad üldmenetluses enne kohtu ette minekut anda kohtule teada asjaoludest, mille suhtes neil vaidlust ei ole. "See võimaldab ka kohtul ja osalistel hoida aega ning raha kokku," märkis Timpson.

Kavandatud eelnõu järgi muutub tsiviilhagi lahti haakimine kriminaalmenetlusest lihtsamaks, mille tagajärjel peaks tekkima vähem kriminaalasju, mille lahendamist tsiviilhagi takistab.

"Mõte on selles, et juhul kui tsiviilnõue on nii suur, et hakkab takistama kriminaalmenetlust, siis saab neid lahutada. See on võimalus anda kohtunikule tööriist," selgitas Timpson. Ta lisas, et tsiviilhagi lahti haakimine võimaldab süü osa enne ära tuvastada, et siis kahju üle hiljem vaielda.

Justiitsminister Madis Timpson. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Ministeerium plaanib ka korrastada lühimenetluse regulatsiooni. Muudatuse järgi peab süüdistatav edaspidi senisest varem ära otsustama, kas soovib lühimenetlust või mitte. Prokuratuuril tekib ka kaebeõigus kohtulahendite suhtes, mis on prokuratuuri hinnangul seadusega vastuolus.

Lisaks kavatseb ministeerium piirata määruskaebuste ja uurimiskaebuste esitamise õigust ja anda võimaluse määrusi senisest rohkem vormistada pealdisena. Selle eesmärk on vältida menetluses tarbetuid viivitusi, kuivõrd enamikku vaheotsustusi saab vaidlustada kriminaalasja kohtulikul arutamisel.

Muudatusega plaanib ministeerium anda kohtule võimaluse seada kohtukõnede pikkusele maksimaalne ajalimiit. "Kõik, mis sa soovid öelda, saad ikkagi kirjalikult esitada, aga kohtus esinemist saab kohtunik piirata," ütles Timpson.

Tõendite lubatavust hakataks edaspidi hindama kohtuliku eelmenetluse faasis, et vältida ootamatusi ja ületõendamist. Täiendavate tõendite esitamise võimalusi see aga ära ei võta.

Muudatus annaks kohtule võimaluse senisest sisulisemalt sekkuda sellesse, kuidas pooled mahukaid tõendeid – näiteks dokumente ja salvestisi – kohtule esitavad.

Ka plaanib ministeerium täpsustada tõendite vahetamise regulatsiooni, et pooltel oleks vähem võimalusi teineteist vastastikku üllatada ja nõnda protsesse venitada.

Justiitsministeerium ootab kooskõlastusringil eelnõule tagasisidet 22. augustini. Seejärel töötab ministeerium laekunud ettepanekud läbi, vajadusel kohendab eelnõud ning esitab selle valitsusele. Muudatused jõustuvad eeldatavasti 2025. aasta alguses, teatas ministeerium.