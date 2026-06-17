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Riigikogu võttis vastu kiiruskaamerate eest hoiatama kohustava seaduse

Eesti
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Riigikohus arutas kirikute ja koguduste seadust
Riigikohus arutas kirikute ja koguduste seadust Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Riigikogus võeti kolmapäeval vastu seadusmuudatusega, mis kohustaks politseid edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama.

Riigikogu kolmapäevasel istungil võeti 57 poolt- ja 12 vastuhäälega vastu liiklusseaduse muudatus, millega kehtestatakse kohustus teavitada liiklejaid automaatsest kiirusemõõtmisest. 25 saadikut jätsid hääletamata ning 7 puudusid.

Eelnõu algatajateks olid koalitsioonisaadikud Valdo Randpere, Madis Timpsoni (mõlemad Reformierakond) ja Marek Reinaas (Eesti 200), kelle sõnul aitab muudatus muuta liiklusjärelevalve läbipaistvamaks ning tugevdada selle ennetavat rolli liiklusohutuse parandamisel.

Eelnõu kohaselt peab väljaspool asulat olema kiiruse mõõtmisest teavitav märk paigaldatud 300–500 meetrit enne mõõtmiskohta ning asulas 150–300 meetrit enne mõõtmist.

Sotsiaaldemokraadite sõnul seadusmuutatus oma eesmärki aga ei täida ning Andre Hanimägi sõnul tõestab seda ka WHO uuring.

"Hoolimata tõenditest ja põhjendustest, mis seavad kiiruskaamerate asukohtade tähistamise kahtluse alla, on see praktika poliitiliselt atraktiivne ja püsib paljudes riikides. /.../ Vähesed väidaksid, et vägivaldsetele kurjategijatele konkreetsete patrullitavate tänavate või piirkondade etteteatamine oleks õiglane õiglusloome," sõnas ta.

Randpere sõnul ei põhine uuring aga Euroopa näidetele.

"Ma olen teile korduvalt rääkinud, et inseneribüroo STRATUM tegi teadusliku uuringu Eestis, kuidas mõjuvad mobiilsed kiiruskaamerad ja kuidas neid kasutada. Politsei- ja piirivalveametile selle uuringu tulemused ilmselgelt ei meeldinud, sellepärast te ei ole kuulnud mujalt sellest raportist kui minu käest. Seda ei ole ka avalikustatud," sõnas ta.

Hanimägi sellega aga siiski päris nõus ei olnud ning teda häiris, et Randpere tõi kultuuriliste eripärade näitena Minski ja Kopenhaageni, mis mängis sotside viimases valimiskampaanias keskset kohta.

"Mis puutub sellesse, et see WHO raport on mingi Aasia riikide rikšasõidu raport – ei vasta tõele, see on Euroopa riikidele tehtud, seal on parimad praktikad, seal on oma ala eksperdid," selgitas Hanimägi.

Oma poolthääle andsid seadusele lisaks koalitsioonisaadikutele veel Isamaa ning Keskerakonna, EKRE ja ka aknaalused rahvasaadikud

Seadusmuutatuse vastu hääletasid sotsid ning lisaks liitus sellega veel Isamaa riigikogu fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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