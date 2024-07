Läti kolmekordistab keskmise kiiruse kaamerate arvu

Kolmapäevasel pressikonverentsil ütles Läti transpordiminister Kaspars Briškens erakond Progressiivid), et olukord Läti teedel on kriitiline ja poliitilisel tasandil saab liiklusohutuse parandamine olema ministeeriumi üks peamisi prioriteete. Seetõttu keskendutakse rohkem teetaristu parandamisele ja kiirusepiirangute jõustamisele.

Ministri sõnul otsustas ta kolmekordistada keskmise kiiruse kaamerate arvu Läti teedel. Praegu on keskmise kiiruse kaamerad kasutusel juba 16 teelõigul.

Briškens rõhutas ka rahalise stiimuli vajalikkust, mistõttu plaanib transpordiministeerium teha muudatusi, et karistada juhte ka kuni 10 km/h kiiruse ületamise eest. Praegu võivad juhid saada kuni 10 km/h kiiruse ületamise eest vaid hoiatuse.

"On väga oluline tõsta avalikkuse teadlikkust, et karistus on vältimatu. On selge, et karistuste tugevdamisest üksi ei piisa. Me peame mõtlema ka autode tehnilisele seisukorrale ja juhtide oskustele. See on ka lugu üldisest liikluskultuurist Lätis," ütles minister.