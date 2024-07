Valge Maja: Bidenil ei ravita Parkinsoni tõbe

Meedias levisid enne seda teated, et Parkinsoni tõve asjatundja külastas Valget Maja kaheksa korda.

"Kas presidendil on Parkinsoni tõbe ravitud? Ei. Kas teda ravitakse Parkinsoni tõve vastu? Ei, seda mitte. Kas ta võtab Parkinsoni tõve vastu ravimeid? Ei," toonitas Jean-Pierre.

Sel nädalal Washingtonis tippkohtumisel osalevad NATO liitlased ei ole vaatamata ebaõnnestunud valimisdebatile väljendanud muret Bideni juhtimisega seoses, teatas enne seda Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanike küsimustele vastates.

"Küsimus eeldab arusaama, et nad peaksid kuidagi kinnitust saama USA juhtimises või president Bideni pühendumuses. Ma ei usu, et see nii on. Me ei ole saanud oma liitlastelt selle kohta üldse mingisuguseid märke," ütles Kirby.

Biden kutsus esmaspäeval demokraatidest seadusandjaid koonduma ja näitama üles täielikku toetust tema tagasivalimiskampaaniale, seda pärast päevi kestnud spekulatsioone selle üle, kas ta peaks oma kõrge vanuse tõttu pigem kandideerimisest loobuma.

"Olen kindlalt pühendunud jätkama valimisrallil," kirjutas Biden oma kaasdemokraatidele, kutsudes neid üles koonduma ja liikuma edasi kui ühtne partei Donald Trumpi alistamiseks.

Biden ütles eraldi esmaspäeval, et on kindel valijate jätkuvas toetuses talle, seda vaatamata vanusele, ning kutsus kõiki võistlejaid talle väljakutset esitama eeloleval Demokraatliku Partei suurkogul, kus kinnitatakse erakonna presidendikandidaat.

Biden ütles telekanali MSNBC hommikuprogrammile, et osales mitmel kampaaniaüritusel pärast katastroofilist teledebatti Trumpiga. Tema sõnul oli ta eesmärk olla veendunud selles, et keskmine valija tahab jätkuvalt Joe Bidenit.

"Ja ma olen veendunud, et nad tahavad," ütles president.