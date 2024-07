Biden: ma kandideerin ega lähe kuhugi

"Neliteist miljonit demokraati nagu teie hääletasid eelvalimistel minu poolt. Teie tegite minust kandidaadi, mitte keegi teine – ei ajakirjandus, eksperdid, insaiderid ega annetajad, vaid teie, valijad. Teie otsustasite, mitte keegi teine ja ma ei lähe kuhugi!" teatas Biden kampaaniakoosolekul. "Ma kandideerin," lisas president.

Oma toetajatele peetud kõnes paistis Biden üle pika aja taas energiline ja isegi raevukas. Rohkem kui pool tundi kestnud kõne ajal õhutas ta oma poolehoidjaid lausa ekstaatilisele juubelduskoorile. "Veel neli aastat, veel neli aastat," skandeerisid toetajad innukalt kogu ürituse vältel. Hüüded "Me armastame sind" ja "Me toetame sind" katkestasid aeg-ajalt kõne.

Biden ise tundus vabam kui päev varem pärast NATO tippkohtumist ajakirjanike ees.

Sisu poolest keskendus Biden rohkem oma eelkäija, vabariiklasest konkurendi Donald Trumpi ründamisele. See võib olla just see, mida demokraatide leer on lootnud, sest presidenti on kardetud olevat liiga leebe, et Trumpile vastanduda, märkis uudisteagentuur STT.

Ka telekanal CNN märkis, et Biden tegi koosolekul peetud kõnes mitmeid rünnakuid vabariiklasest ekspresidendi Trumpi vastu, väites ka üsna otse, et too on vägistaja.

President pilkas ka Trumpi tegevust ärimehena ja loetles tema ebaõnnestunud äritehinguid. "Tal õnnestus isegi kasiino pankrotti viia. Ma ei teadnud, et see võimalik on! Kas kasiinos ei võida alati omanik?"

"Loodetavasti tuleb vanusega ka tarkus. Mina tean, kuidas öelda välja tõde, ma oskan eristada õiget valest … Ja ma tean, et ameeriklased tahavad presidenti, mitte diktaatorit," rääkis Biden.

President osutas süüdistavalt ka meedia poole.

"Ma teen palju vigu. Nad (meedia) irvitavad minu üle, sest mõnikord ma ajan nimesid segi," rääkis ta ja väitis, et Trumpi on ajakirjanikud säästnud.

"Kui lihunik Putin Ukraina vallutas, nimetas Trump teda geeniuseks ja ütles, et see on imeline. Mis kurat toimub," ütles Biden, meenutades ühtlasi, kuidas Trump ajas oma konkurendi ja endise vabariiklasest ÜRO-saadiku Nikki Haley kampaaniaüritusel segi esindajatekoja demokraadist eksspiikri Nancy Pelosiga.

Biden kordas ka, et ei kavatse presidendivalimistelt kõrvale astuda.

"Ma olen kandidaat ja me võidame," kuulutas ta.

Enne koosolekut oli Biden reedel peatunud ühe söögikoha juures Detroidi äärelinnas, kus ta kinnitas külastajatele, et kavatseb "töö lõpuni viia", lisades: "Ma luban teile, et minuga on kõik hästi."

Biden esitas kõnes ka oma esimese saja päeva kava, kui ta uueks ametiajaks peaks tagasi valitama. Lubaduste hulgas on abordi seadustamine, valimisõigusi ja tervishoiu kättesaadavust puudutavad seadusemuudatused, miinimumpalga tõstmine ja tulirelvade keelustamine. Sellised muudatused oleksid siiski võimalikud ainult siis, kui demokraadid saaksid kongressi mõlemas kojas enamuse, lisas uudisteagentuur Reuters oma kommentaaris.

Reuters tõi välja, et ehkki valimiskoosolekul osalesid kohalikud ametiühingu- ja usuliidrid, puudusid kogunemiselt Michigani osariigi kuberner ja sealt valitud demokraatidest senaatorid.

Michigan on 5. novembril toimuvate presidendivalimiste üks tähtsamaid osariike. 2020. aasta valimistel võitis Biden Michiganis Trumpi.

Bideni vaimne ja füüsiline võimekus jätkata presidendina ka teisel ametiajal on sattunud üha suurema küsimärgi alla, kui ta on avalikel üritustel teinud arusaamatuid liigutusi ning ajanud esinemistes segamini oluliste poliitikute nimesid nagu viimati neljapäeval, kui ta nimetas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit hoopis Vladimir Putiniks.

Seepärast kasvab surve, et Biden astuks kõrvale ning annaks teed mõnele teisele demokraadile, kuid seni on Bideni meeskond sellised üleskutsed tagasi lükanud.