Tsahkna: Eesti ettevõtjad saavad 2030. aasta Saudi Araabia EXPO-le

Kui 2030. aasta maailmanäituse korraldajamaaks kandideerinud Itaalia ettevõtlusminister Adolfo Urso läinud aastal mööda maailma pealinnu sõitis, tabas teda üha uuesti üks ja sama vastus: "Me oleme ennast juba ära lubanud."

Abi polnud sellestki, et Itaalia palkas enda kampaaniale appi "Gladiaatori" staari, Russel Crowe´i ja teine kandidaat Lõuna Korea lennutas mööda maailma ringi kohaliku muusikažanri K-pop kuumimaid tähti. Saudi Araabia pingutus oli igas mõttes kallim, silmapaistvam ja keskendus palju enam iga üksiku riigi eripäradele.

Niisiis ei olnud suur üllatus, kui 165 riigist 119 andsid oma hääle just saudidele. Aga hoogne kampaania oli Riyadhi edu valemist vaid üks osa. Näiteks Eesti küsis enne saudide toetamist ettevõtjatelt nõu.

"Saudi Araabia näol on tegemist kasvava turuga ning peame ülioluliseks seal piirkonnas olla õigel ajal kohal," teatas toiduainetööstuste liit. Sama meelt oli Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni liit.

"Viimastel aastatel me oleme näinud kolmekordset ekspordikasvu Laheriikides. See näitab, et seal on potentsiaali, seal on vastuvõtlikkust meie teenustele, seal on turu vajadust," selgitas ITL-i juht Doris Põld seisukoha tausta.

EXPO on osa saudide pikast plaanist

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) ekspordiosakonna arendusjuht Andres Kikas võib nimetada seitse-kaheksa sektorit, kes peavad Laheriike oma järgmiste aastate prioriteetseks turuks. Piirkonna muudab atraktiivseks tohutu, suuresti naftarahadel põhinev ostujõud.

"Pigem on seal küsimus selles, et millist lahendust nad tahaksid näha mingis sektoris või ühiskonnas kasutuses ja mitte selles, et otsiks odavamat lahendust," rääkis Kikas.

Aastaid oli piirkonna väravaks Araabia Ühendemiraadid ning Eestiski räägiti Saudi Araabia turust palju vähem. Nüüd on ettevõtjate fookus muutumas.

"Ma arvan, peamine põhjus on saudide enda initsiatiiv ja avatus, mida nad viimastel aastatel on üles näidanud ja millesse süsteemselt panustanud," sõnas Kikas.

Ka EXPO korraldamine on osa Saudi Araabia pikast plaanist.

Ettevõtlusminister Tiit Riisalo võttis saudide poolt nimega "Plaan 2030" ristitud programmi kokku sõnadega, et riik soovib suurendada oma mõjuvõimu. Ning maailma suurtega konkureerides pelgalt naftarahast ei piisa – tarvis on ka uut kuvandit ja pehmet jõudu.

"EXPO on kindlasti üks selliseid meetodeid, mida ka 2010. aastal kasutas Hiina, et tuua konkreetsele üritusele võimalikult palju teisi riike, et ühelt poolt saada tähelepanu sellele korralduslikule poolele aga teiselt poolt koguda ka sellist kapitali," sõnas Riisalo.

Tsahkna: Eesti ettevõtjad saavad EXPO-le minna

Ametlik otsus, kas Eesti Riyadhi EXPO-l osaleb, peaks sündima paari aasta jooksul. Kuid praegu näib, et kõik liigub sinnapoole, mis sest, et 2025. aasta Osaka maailmanäitusel Eestit kohal ei ole.

"Jaapanis on see rõhk pigem Jaapani enda inimestel. Prognoosi järgi on seal ligi 90 protsenti külastajatest jaapanlased," rääkis Riisalo. "Aga Saudi Araabias ei ole see suhte ehitamine ainult ühe riigiga vaid nagu näitas kogemus Dubai EXPO-st, näevad nad ennast selgelt tõmbekeskusena. Seda nii Araabia maailma kontekstis, kui laiemalt Aafrika ja Aasia teatud regioonide kontekstis."

Riisalo Eesti 200 erakonnakaaslane, välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti ettevõtjad soovivad Saudi Araabia maailmanäitusele minna.

"Ja seekord nad saavad minna ka niimoodi, et meil on korralik eeltöö tehtud, me teame, kuhu minnakse, riik on taga olemas," rääkis Tsahkna esmaspäeval, kui kaitses plaani sõlmida lepe Eesti ja Saudi Araabia valitsuste vahel.

"Meil on selleks ajaks olemas loodetavasti raamlepingud topeltmaksustamise vältimise ja investeeringute tagamise teemal," lisas välisminister.

Saudid võtavad osa osalemiskuludest enda kanda

Jaapani maailmanäitusest eristab Saudi Araabia oma seegi, et seal osalemine on Eestile tõenäoliselt odavam.

"Sellise baasehitusmaksumuse võtavad korraldajad tõenäoliselt enda kanda. Ja kõik kontseptuaalne ilu, mis sinna juurde luuakse, on loomulikult meie enda finantseerida ja kavandada," ütles Riisalo. Täpsema eelarve ja kontseptsiooni koostamiseni läheb tema sõnul siiski veel aega.

Sellest, et Saudi Araabia annab enda toetajatele tasuta paviljonipinna, räägiti juba läinud sügisel.

Riisalo täpsustas, et tema teada saavad tasuta pinna sada esimest riiki, kes enda EXPO-l osalemist kinnitavad.

Korraldajate sõnul rajavad nad maailmanäituse tarbeks futuristiliku ringikujulise linnaku. Selle 6,6 ruutkilomeetrile ootavad nad 2030. aasta oktoobrist kuni 2031. aasta märtsini 40 miljonit külastajat.

Soov äri teha kaalub üles mure inimõiguste pärast

Ehkki Saudi Araabia lubab, et pingutab maailmanäituse õnnestumise puhul tublisti, pole nad kordagi lubanud muutusi riigi poliitikas. See tähendab, et 2030. aasta EXPO võib toimuda riigis, mida ilmestavad tõsised inimõiguste rikkumised ja mis ei ole vaba.

USA välisministeerium avaldas mõned kuud tagasi värske raporti inimõiguste olukorrast islamistlikus Saudi Araabias ning tõdes, et viimasel ajal pole seal olulist paranemist näha.

USA välisministeeriumi loetletud probleemide hulka kuuluvad muuhulgas kohtuvälised tapmised, sunniviisiline kadumine, piinamine ja julm kohtlemine, omavoliline vahistamine, pereliikmete karistamine sugulaste väidetavate süütegude eest, võrdsete õiguste puudumine ning ajakirjanike vastu suunatud vägivald.

Küsimuse peale, kas Saudi Araabiasse pürgivaid Eesti ettevõtjaid vaevavad ka moraalsed dilemmad, vastas ITL-i juht Doris Põld, et meie ettevõtjad on pragmaatilised.

"Oluline on, et kus on võimalik äri teha," sõnas Põld. "Teine pool on see, et nad on seadusekuulekad. Kui riigile ei ole Eestis sanktsioone kehtestatud, siis järelikult selle riigiga koostöö on aktsepteeritud."

Riisalo: praegu on Eestil aeg pragmaatiline olla

Minister Riisalo ütles, et moraalseid dilemmasid on inimestel ikka, kuid rõhutas samas, et praegu peab Eesti väikeriigina pragmaatiline olema.

"On tõepoolest aegu, kui on võimalik arengukoostööd või muud taolist teha tingimustel, et me seome seda selgete mõõdikutega ja töötame koos ainult nendega, kellel inimõiguste registris ühtegi pattu või patukest ei ole," rääkis Riisalo. "Aga praegusel äärmiselt segasel ajal tuleb ka siin teha teatud korrektiive ja liikuda rahvusvahelise suhtluse Maslow püramiidis baastasemele."

Riisalo rõhutas, et Saudi Araabial on järgmise 10-20 aasta jooksul oma roll mängida. "Ma arvan, et ka Eestile on see väga kasulik, kui ka sellised riigid võtavad aktiivsemalt positsiooni, kes ei ole esimese kategooria suurjõud maailmas aga kellel on piisavalt ressursse ja mõjujõudu, et maailm ei kujuneks teatud jõukeskmete keskseks."

Riisalo sõnul on Eesti huvi teha koostööd kõigi selliste riikidega, kes näevad, et maailm pole nullsummamäng.

"Minu maitse jaoks on see tasakaal selgelt paigast ära, et olulistes pealinnades kipuvad prevalveerima inimesed, kes näevad seda maailma ainult ühes võtmes – sa kas võidad või kaotad ja kolmandat võimalust ei ole," selgitas Riisalo ning lisas, et väikeriikidele on oluline vaade maailmast, kus kõigil on võimalik võita.

"Selle tõttu on selliste alliansside ülesehitamine näiteks ka Saudi Araabia kuningriigiga meile välispoliitiliselt ja laiemas plaanis kasulik, rääkimata otsesest kasust, mida Eesti ettevõtjad võivad uute turgude avanemisel saada," ütles Riisalo.