USA sõlmis Saudi Araabiaga tuumakokkuleppe

Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid tsiviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalust, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võime.

Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus lepe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemat tehnoloogiat saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab lepe mitmeid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on takistada relvakõlbliku materjali tootmist.

Tegemist on kokkuleppega, mille üle peeti läbirääkimisi juba nii Donald Trumpi esimesel ametiajal kui ka Joe Bideni administratsiooni ajal.

USA energeetikaministeeriumi hinnangul loob leping õigusliku aluse aastakümneid kestvale partnerlusele ning annab Ameerika ettevõtetele olulise rolli Saudi Araabia tuumaenergiaprogrammi ülesehitamisel.

The Wall Street Journali andmetel uurivad pooled järgmise kahe aasta jooksul, kas uraani rikastamine Saudi Araabias on üldse vajalik ja majanduslikult otstarbekas.

Kui uuringu tulemusel leitakse, et uraani rikastamine on vajalik, hakkaksid protsessi kontrollima USA ettevõtted, kasutades tehnoloogiat, mida Saudi Araabiaga ei jagata. Eesmärk on võimaldada kuningriigil arendada tuumaenergiat, andmata talle otsest ligipääsu tehnoloogiale, mida oleks võimalik kasutada tuumarelva valmistamiseks.

Washingtoni jaoks on kokkuleppel oluline geopoliitiline tähendus. Lisaks Saudi Araabiaga suhete süvendamisele aitab see Ühendriikidel konkureerida Hiina ja Venemaaga, mis püüavad samuti suurendada oma mõju Lähis-Ida tuumaenergiaturul.

Praegu ei ole Saudi Araabial ühtegi töötavat tuumaelektrijaama, kuid kuningriik soovib rajada oma tsiviiltuumaprogrammi, et vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja vabastada rohkem naftat ekspordiks.

Kriitikud hoiatavad aga, et lepe võib hoogustada piirkondlikku tuumarelvastumise võidujooksu. Muret on väljendanud nii ala eksperdid kui ka mitmed kongressi liikmed.

Kokkulepe saadetakse nüüd kongressi, kuid tõenäoliselt ei suuda selle vastased lepingu jõustumist takistada.