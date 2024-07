Tallinn nimetab Moskva puiestee veel sel aastal ümber

Pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse on Eesti omavalitsustes tähelepanu pööratud nõukogudeaegse sümboolika ja viidete eemaldamisele. Isamaa fraktsioon tõstatas Tallinna linnavolikogus Moskva puiestee ümbernimetamise küsimuse eelmisel aastal, kuid toona jäi ettepanek lahenduseta. Kevadel koalitsioonikõnelustel osalenud Isamaa Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul oli peamiseks põhjuseks endise linnavalitsuse soovimatus teemaga tegeleda.

"Hoo sai selle teemaga käsitlemine sisse ikkagi pigem nüüd uue linnavalitsuse ametisse nimetamise järgselt, kui ta sai ka koalitsioonilepingusse," ütles Solman.

Linnavalitsuse tegevuskava järgi peaks puiestee uut nime kandma hiljemalt oktoobriks ning Solman loodab, et linnavalitsuse nimekomisjon arutab teemat pärast suvepuhkusi. Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus kinnitas, et puiestee nimevahetuse protsess ei saa olema keeruline.

"Tegemist on siis tänavalõiguga, mille ääres ühtegi aadressiga hoonet ei paikne ning selle juures see ümbernimetamine on pigem lihtne."

Lembitu pargis asuva Ukraina väljaku arendusega tegeleti teataval määral ka eelmise linnavõimu ajal. Nüüd soovib linn põhjalikult väljaku keskkonnakujunduse ette võtta. Lippus selgitas, et selleks kuulutatakse septembris välja arhitektuurikonkurss ning projekteerimisega alustatakse järgmisel aastal.

"Eesmärk on siis kujundada selline mälestuskeskkond või mingisugune objekt, mis tähistab seda Ukraina sõda, seda vabadust ja üldse vabaduse tähendust meie kõigi jaoks ja selle olulisust meie kõigi jaoks."

Solmani meelest võiksid ka teised omavalitsused kaaluda Ukrainale viitavate kohanimede kasutusele võtmist.

"Just praegu on see aeg, kus selgitada ja rääkida, miks me peame ühiselt seisma Ukraina eest ka selliste väljakute rajamisega ja ka tänavanimede muutmisega," ütles Solman.