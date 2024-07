Pere Sihtkapital vaidlustab andmekaitse inspektsiooni trahviotsuse

AKI viitab oma otsuses, et lastetute pereuuringu läbiviimisel ei täidetud isikuandmete töötlemise nõudeid piisaval määral, kuigi kellegi õigused kahjustatud ei saanud ning siseministeerium oli eelnevalt andmete töötlemiseks rohelise tule andnud.

Sihtkapitali nõukogu esimees Katrin Kiisk ütles AKI otsuse vaidlustamist kommenteerides, et põhjuseid selleks on mitmeid.

"AKI otsuses väidetakse, et sihtkapital ei täitnud isikuandmete töötlemise nõudeid piisaval määral. Sellega me kindlasti ei nõustu, sest hoidsime meile usaldatud andmeid seadusega nõutud korras ning tagasime nende turvalisuse igakülgselt. Oluline on seegi, et uuringu läbiviimiseks tarvilikud andmed usaldas sihtkapitalile teine riigiasutus, siseministeerium, olles hinnanud andmekaitse nõuete täitmist piisavaks. AKI otsuse vaidlustamisega soovime selgust, mida piisavaks lugeda ehk kummal riigiasutusel on õigus," rääkis Kiisk ning lisas, et arvestades senist praktikat on ka trahvi summa ilmselgelt ebaproportsionaalselt suur.

Kiisk ütles, et uuringute tõttu keegi kahju kannatanud ei ole ning avaldas lootust, et kohus võtab seda asja lahendamisel arvesse.

"Sihtkapital hoidis andmeid krüpteeritult ja anonümiseeritult. Inimeste andmed olid kaitstud, need ei lekkinud ega saanud avalikuks. Sihtkapitali nõukogu peatas uuringu viivitamatult, kui tekkis küsimus eetikakomitee kooskõlastusest ning asjaolude selgitamise järel kõik andmed õigusrahu huvides kustutati. Ka AKI otsuses pole väidetud, et sihtkapital isikuandmeid ei kaitsnud. Etteheited on seotud ennekõike turvameetmeid käsitlevate dokumentide vormistamisega, kus on väga palju subjektiivset tõlgendamisruumi. Kohtupraktika annab loodetavasti õigusselguse, millest võib kasu olla teistelgi organisatsioonidel, kes oma tegevuse käigus andmeid töötlevad," ütles Kiisk.

Kiiski sõnul vaidlustab sihtkapital AKI otsuse ka poliitilise kallutatuse välistamiseks.

"Lisaks lastetute pereuuringule viis sihtkapital samadel alustel ja samaaegselt läbi ka lasterikaste pereuuringut. Uuringute küsimustikud olid kahe kolmandiku ulatuses sarnased, uuringute andmeprotseduurid aga täiesti sarnased. AKI otsus lasterikaste uuringut aga ei puuduta. Tekib paratamatult küsimus, miks on sarnastele uuringutele lähenetud erinevalt. Kuna AKI on poliitilisele juhtimisele alluva ministeeriumi allasutus, tahame välistada otsuse võimaliku poliitilise kallutatuse," ütles ta.