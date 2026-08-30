X!

Kohtuotsus sunnib ümber mõtestama ligipääsu surnu terviseandmetele

Eesti
Kalmuküünal
Kalmuküünal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna halduskohtu otsus võib mõjutada senist praktikat surnud inimeste terviseandmete väljastamisel. Nimelt leidis kohus, et Ukrainas langenud mehe alaealistele lastele tuleb võimaldada ligipääs isa hambaraviandmetele, kuigi neil ei olnud pärimistunnistust.

Tallinna halduskohus rahuldas 14. augusti otsusega ühe perekonna kaebuse, mis puudutas tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) keeldumist väljastada Ukrainas langenud mehe alaealistele lastele nende isa hambaraviandmeid. Lapsed soovisid andmeid kasutada oma isa võimalike säilmete tuvastamiseks ja nende Eestisse toomiseks.

TEHIK, mis haldab muu hulgas tervise infosüsteemi ja vastutab seal olevate andmete väljastamise eest, leidis, et juurdepääsuks puudub vajalik õiguslik alus, kuna lapsed ei olnud pärijad ning neil ei olnud pärimistunnistust.

TEHIK-u õigustiimi juhi Ave Liina Antoniki sõnul lähtub nende keskus tervise infosüsteemist andmete väljastamisel kehtivatest õigusaktidest ning tervise infosüsteemi vastutava töötleja juhistest.

Ta lisas, et konkreetsel juhul hindas TEHIK andmete väljastamise õigust koostöös sotsiaalministeeriumiga.

"Andmepäringu õiguse kaudne tuletamine ei lähe kokku isikuandmete töötlemise põhimõtetega," tõdes Antonik.

Antoniki sõnul ei ole neile teadaolevalt teist samalaadset kohtuvaidlust, kus surnud inimese lähedased oleksid tervise infosüsteemist tema terviseandmete kättesaamiseks pöördunud TEHIK-u vastu kohtusse.

Tallinna halduskohus leidis, et Ukrainas langenud mehe lastel on alust nõuda juurdepääsu oma isa terviseandmetele, et korraldada tema matused, mis on nende põhiseaduslik õigus.

Juhul, kui lastele ei antaks juurdepääsu isa hambaraviandmetele, siis oleks nende õigus isa matta küll paberil olemas, kuid tegelikult ei saaks nad seda õigust kasutada.

"Küsimus on, millisel õiguslikul alusel võib surnud inimese väga tundlikke terviseandmeid tema lähedastele väljastada," sõnas Antonik.

"Meie jaoks on oluline, et sellistes olukordades oleks õigusruum selge ning sama põhimõtet oleks võimalik rakendada ka tulevaste juhtumite puhul," lisas ta.

Ligipääsu lähedase terviseandmetele tagab pärimisõigus

Eesti lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, mis reguleerib üksnes elusate isikute andmete kaitset. Samas sätestab määrus, et liikmesriigid võivad ise kehtestada täiendavaid seadusi, mis reguleerivad surnud isikute andmete töötlemist.

Eestis on surnud isikute andmete töötlemine reguleeritud peamiselt isikuandmete kaitse seaduse paragrahvis 9, mille kohaselt on õigus surnud lähedase andmetele ligi pääseda eelkõige pärijatel.

Tartu Ülikooli meditsiiniõiguse õppejõud Ants Nõmper selgitas, et seadus ei nõua otsust ega nõusolekut juhul, kui jutt käib üksnes inimese nimest, surmast ja matmiskohast. Terviseandmete, surma põhjuste või muude tundlike isikuandmete kasutamisel tuleb aga saada nõusolek pärijalt, kelle seadusandja on määranud surnu huvide esindajaks.

Nõmper selgitas, et pärimine on eelkõige varaliste suhete lahendamiseks ning sageli loobutakse sellest põhjusel, et lisaks varale võivad pärijale jääda ka võlad.

Samas annab pärimistunnistus ligipääsu ja õiguse otsustada surnud lähedase andmete üle.

Ants Nõmper Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR

"Siis tekib tõepoolest olukord, kus keegi ei saaks anda nõusolekut lahkunu isikuandmete töötlemiseks. See ei olnud kindlasti seaduse mõte," ütles Nõmper.

Nõmperi sõnul ei oska inimesed sageli selliste olukordade tekkimise võimalusega arvestada. "Ma olen nõus, et inimesed ei mõtle ega oska selle peale mõelda just sellepärast, et pärimine on peamiselt varaline suhe."

Nõmperi hinnangul näitas Tallinna halduskohus oma otsusega, et sellistes olukordades ei saa lähtuda üksnes formaalsest pärijastaatusest.

"Siin tuleks üritada leida lahendusi," lisas ta. "Mulle tundub, et praegu kohus näitas üsna õigesti tee kätte, mille järgi tuleb inimestele lihtsalt ligipääs anda."

Sama kinnitas Andmekaitse Inspektsiooni jurist Kirsika Kuutma, kelle sõnul ei pruugi seaduse sõnastus täielikult arvestada tegeliku elu vajadustega.

"Võib juhtuda, et inimesel puudub vara ning pärimismenetlust alustatakse sisuliselt üksnes selleks, et saada ligipääs vajalikele andmetele," sõnas Kuutma.

Nõmper: ametnikud ei saa lihtsalt menetleda

Nõmperi hinnangul keskendus TEHIK liigselt küsimusele, kas taotluse esitajad olid pärijad, jättes tähelepanuta juhtumi tegeliku eesmärgi ja põhiõiguste kaitse.

"Ametnikud ei saa lihtsalt menetleda, vaid peavad inimest aitama ja tõlgendama seadust eesmärgipäraselt," sõnas Nõmper.

"Ma möönan, et formaaljuriidiliselt küsis TEHIK täiesti korrektselt, kas inimesed on pärijad. Kui ei ole pärijad, siis andmeid ei väljastata," ütles Nõmper.

Tema hinnangul ei saa aga selliseid olukordi lahendada üksnes kitsast formaalõiguslikust vaatenurgast.

"Selline otsus tähendas sisuliselt seda, millele viitas ka halduskohus – inimesed jäid ilma võimalusest oma põhiseaduslikke õigusi tegelikult kasutada," selgitas Nõmper. "Nad ei saanud isegi kindlaks teha, kas ja kus nende lähedane on hukkunud."

Nõmperi sõnul ei saa seadust tõlgendada viisil, mis muudab põhiõiguste teostamise sisuliselt võimatuks.

"Kõiki elulisi olukordi ei ole võimalik seadusesse detailselt kirja panna, aga olemasolevaid norme on oluline tõlgendada eesmärgipäraselt ja kooskõlas põhiõigustega," ütles Nõmper.

Justiits- ja digiministri Liisa Pakosta sõnul peab matus saama toimuda, kui perekond tahab oma pereliiget matta. Samas ei pruugi see tema sõnul tähendada, et kõik selle surnud pereliikme andmed lähevad lastele üle.

Andmetaotluste praktika võib muutuda

Andmekaitse Inspektsioon ja TEHIK peavad võimalikuks, et surnud inimeste terviseandmete väljastamise regulatsioon võib tulevikus vajada täpsustamist.

"Kui lähedane vajab andmeid näiteks säilmete tuvastamiseks, matmise korraldamiseks või muu kaalukalt põhjendatud eesmärgi saavutamiseks, võiks seadus selgemalt ette näha vastavad erandid või alused andmete väljastamiseks," ütles Kuutma.

Nõmperi hinnangul ei pruugi probleem siiski peituda niivõrd seaduses endas kui selle tõlgendamises.

"Minu arvates näitas halduskohus, et kehtivat seadust on võimalik tõlgendada viisil, mis kaitseb ühtaegu nii andmeid kui ka inimeste põhiõigusi. Selleks ei ole tingimata vaja seadust muutma hakata," sõnas Nõmper.

Sama kinnitas ka Pakosta, kelle sõnul ei tähenda üksik kohtuvaidlus automaatselt, et seaduses oleks lünk. Samas ütles ta, et antud juhtum võib viidata vajadusele täpsustada terviseandmete kaitse ja lähedaste huvide vahelist tasakaalu.

Nõmperi hinnangul tähendab kohtuotsus, et tulevikus ei saa andmetaotluste menetlemine piirduda üksnes kontrolliga, kas inimene on pärija või mitte.

"Kui tavaliselt antakse ligipääs pärimistunnistuse alusel, siis nüüd tuleb hinnata ka seda, kas inimesel on andmete saamiseks õigustatud huvi. See tähendab, et tegemist ei ole enam pelgalt tehnilise või infosüsteemse küsimusega, vaid sekkuma peavad ka ametnikud," selgitas Nõmper.

Nõmperi sõnul annab kohtuotsus ametnikele selgema aluse teha keerulistes olukordades inimkeskseid otsuseid.

"Ma usun, et TEHIK tahab oma praktikat parandada ja ka parandab. See kohtuotsus on ametnikele kindlasti toeks, et nad saaksid teha inimlikke otsuseid," lisas Nõmper.

Antoniki sõnul analüüsib TEHIK esmalt kohtuotsuse põhjendusi ning otsustab seejärel, kas otsus edasi kaevata.

"Kohtuotsuse analüüsi tulemusel võib olla vajalik saada sellele küsimusele kõrgema astme kohtu hinnang või vajadusel antud seadusesätte muutmine," sõnas Antonik.

Nõmper loodab, et vaidlus sellega piirdub. "Mul on hea meel Tallinna halduskohtu julguse üle. Ma väga loodan, et TEHIK ei kaeba seda otsust edasi ning need inimesed saavad vajalikud andmed kätte, et oma lähedane tuvastada."

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

07:18

Ukraina väed ründasid Venemaal suurt naftatöötlemistehast ja õhuväebaasi

06:25

Kersti Kaljulaidi valimine 2016: erakondade siseheitlused pöörasid valimised pea peale

06:17

Tallinn pani müüki Sakala tänaval lammutamisohus olnud puitmaja

06:17

Kohtuotsus sunnib ümber mõtestama ligipääsu surnu terviseandmetele

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Ukraina tuumajaam kaotas elektrivarustuse

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.08

Siim Kallas saadeti riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

29.08

Sõja 1648. päev: Venemaa tappis õhurünnakus Kiievi oblastile 37 inimest Uuendatud

29.08

Venemaal levivad vastakad väited mobilisatsiooni kohta

29.08

Otse kell 12.45: Siim Kallase ärasaatmine

29.08

Rosin Briti väljaandele: Venemaa sabotaaž on muutumas üha vägivaldsemaks

29.08

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

29.08

Ukraina tuumajaam kaotas elektrivarustuse

29.08

Neid, kes sind mäletavad, on palju. Kaja Kallase järelehüüe Siim Kallasele

29.08

Nepali ja Tiibeti tulvades hukkunute arv tõusis 682-ni Uuendatud

29.08

Trump teatas Venezuelaga sõlmitud suurest naftaleppest

ilmateade

SPORT

08:02

EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

29.08

Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Männikul selgusid Eesti parimad veelaudurid

loe: kultuur

29.08

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

29.08

Pildid: Hobusepea galeriis avati Andre Joosep Armingu esimene isikunäitus

29.08

Mart Kangro: uudishimu inimeste vastu, kellega ma töötan, paneb minu jaoks kõik paika

29.08

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

loe: eeter

29.08

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

29.08

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

28.08

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

28.08

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Raadiouudised

29.08

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

29.08

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

28.08

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo