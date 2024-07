Transpordiamet katsetab Otepääl suunamuutetakistusi

Otepääle Rõngu poolt sisse sõites on sõiduteele paigaldatud šikaanid ehk suunamuutetakistused, mille tõttu peab sõidukijuht hoo maha võtma või vastutuleva sõiduki läbilaskmiseks lausa peatuma.

"Kodanikud on kaevanud, et kihutatakse hästi palju ja ka veoautod kihutavad sellel teel. Sellel teel on palju veoautoliiklust, kuna lähedal asuvad tööstused. Sellises olukorras tuleb reageerida, mõelda. Me oleme katsetanud lihtsamaid lahendusi siin, aga oleme me jõudnud selleni, et suunamuutetakistused peaksid olema efektiivsed. Mõõtmistulemustega on tulnud välja, et need töötavad. Eks me vaatame, kus ja kuidas annab lahendusi teha. Kuna on linn ja on kitsad olud, siis kõiki lahendusi ei saa siin rakendada. Mujal maailmas pannakse künniseid, me teadlikult ei rajanud künniseid siia, sest siin on arvestataval hulgal raskeliiklust. Künnised tekitavad müra, suunamuutetakistused ei tekita müra," rääkis transpordiameti lõuna osakonna juhataja Janar Taal.

Paljud sõidukijuhid liikluse rahustamise jaoks mõeldud katsetust õnnestunuks ei pea.

"Minu arvates oleks palju mõistlikum olnud panna kiiruse mõõtmise märk, mis näitab, mis hetkekiirus on, see ohjaks palju rohkem," lausus Jan.

"Sealt tulevad vastu suured autod ja rekad ja see on suhteliselt äkiline, see kurv. Need korrad, kui mina sealt olen liigelnud, siis sealt on auto vastu tulnud ja seal tekib liiklusohtlik olukord," ütles Victoria.

Kui transpordiameti hinnangul Otepääle paigaldatud šikaanid end õigustavad, siis tulevikus peavad sõidukijuhid arvestama suunamuutetakistustega ka mujal asulates ja linnades.