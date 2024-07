Jüri Ratas maksis riigieelarvesse tagasi oma nõunike sisuloome tasu

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) arutas oma juunikuisel koosolekul meedias avaldatut, mille kohaselt on Ratas oma sotsiaalmeedia kontodel avaldanud sisu, mille eesmärk on Ratase kui kandidaadi reklaam.

"11.06.2024 intervjuus Delfile olete öelnud, et nõunike töö ongi ringsõitude ja muu taolise kõrval tegeleda ka poliitilise kommunikatsiooniga. Vastavalt meedias väidetule olete muuhulgas kasutanud isikliku kampaaniasisu loomiseks ja tootmiseks riigikogu kantselei palgal olevate nõunike abi ning komisjoni hinnangul võib sel puhul tegemist olla avalike vahendite väärkasutamisega (keelatud tulu) ja ka keelatud annetusega," kirjutas ERJK esimees Liisa Oviir Ratasele saadetud järelepärimises.

"Kui teie kui riigikogu aseesimehe nõunik kajastab teie tööalaseid tegevusi, sh aitab kaasa nende sisu loomisele ning neid kajastatakse tööga seotud kanalites, ei ole komisjoni hinnangul tegemist keelatud annetusega. Keelatud on, kui selline nõunik aitab kaasa teie personaalse valimiskampaania sisu loomisele ja avaldamisele," lisas Oviir.

Oviir rõhutas, et keelatud tulu ja ka keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjeks on keelatud tulu või annetuse tagastamine selle tegijale, antud juhul nõunike

töötasu või keskmise turuhinna tagastamine riigikogu kantseleile.

Ratas vastas Oviirile saadetud kirjas, et tema Euroopa Parlamendi valimistele suunatud sisuloome tootmise arved tasus erakond Isamaa. "Antud kulud kajastuvad erakond Isamaa valimisaruandes ning ettevõte Kontent EST OÜ esitas arveid koostöö eest märts–juuni 2024," ütles Ratas.

Ratas märkis, et riigikogu aseesimehe büroos nõustavaid ja abistavaid ülesandeid täidavad poliitilise usaldussuhtega töötajad, kes asuvad tööle ja lahkuvad koos aseesimehega. "Aseesimehe büroos töötavad inimesed saavad tööalaseid ülesandeid ainult riigikogu aseaseesimehe käest. Analoogselt tähtajaliselt töötavad ka valitsuse liikmete nõunikud," sõnas Ratas.

Ratase sõnul on büroos töötavate inimeste peamine ülesanne nõustada ja abistada kõigis aseesimehe töös tõusetuvates küsimustes. "Muuhulgas ka ühekordsete ülesannete täitmine, tehnilised küsimused, mis tulenevad töökoha olemusest. Ülesanded on sisulisest nõustamisest kuni igapäevase asjaajamise korraldamiseni," lisas Ratas.

Liisa Oviir küsis Rataselt, kas ja millises mahus riigikogu kantselei poolt palgatud nõunikud Ratase kampaaniasse panustasid ja milliseid kanaleid nad selleks kasutasid.

"Hindan, et neid töötunde oli 8h. Mina selle eest büroo töötajatele tasunud ei ole. Tegevus oli tehniline (nt sisuloome edastus sotsiaalmeedias). Kanaliteks on olnud Facebook ja Instagram," vastas Ratas.

ERR küsis Oviirilt kommentaari ka Ratase vastustele. "Jüri Ratas selgitas seda situatsiooni ja tegi riigieelarvesse tagasimakse. Nii et meie jaoks on see juhtum lõppenud," ütles Oviir.