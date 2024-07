Ida-Virumaa koeratantsijad näitasid oma oskusi

Narvakas Regina Suup otsis oma koerale sobivat harjutusplatsi ja nõnda sai Narva koerteklubi juhist taluomanik. Pühapäeval olid Kideniidu talu väravad esimest korda avatud kõigile koerahuvilistele ning päeva naelaks oli koeratants.

"Kui inimesele meeldib tantsida või ta on kogu oma elu tantsinud ning tahab täisealisena edasi tantsida ja kui tal on veel ka koer olemas, avanebki teine hingamine ja tantsitakse meeleldi. Koertele on oluline, et nad saaksid koos peremehega midagi teha, lisaks on see veel ilus, koer saab maiuspala ning koos

peremehega on väga tore olla," selgitas Suup.

Koeratants on paaristants, mis nõuab pikka harjutamist. Koerale hakatakse tantsimist õpetatama kutsikaeast peale, kuigi väidetavalt võib hea tahtmise korral ka vanale koerale uusi trikke õpetada. Tulemus meeldib kõigile.

"See on väga haarav ja huvitav tegevus, ka pealtvaatajatele. See on ka kuulekuse kasvatamine, see on väga tähtis. Koer peab kuulma, mida ma ütlen, sõltumata sellest, kas ümberringi on inimesi. Seepärast on see huvitav. Mul on kaks koera, tegelen nendega ja loovutan kogu oma aja koertele ja pealtvaatajatele. Meie ülesandeks on, et see spordiala Eestis areneks," rääkis koeratantsija Elvira.

Narva koeratantsijad kasutavad esinemiseks iga võimalust ja tantsimas käiakse isegi Lätis ja Leedus.