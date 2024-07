USA president Joe Biden naaseb teisipäeval Valgesse Majja pärast seda, kui on veetnud peaaegu nädala koroonaviirusest taastudes. Hiljuti loobus Biden ka uuesti presidendiks kandideerimisest.

Eeldatavasti lahkub Biden oma Delaware'is asuvast rannakodust teisipäeva pärastlõunal ja saabub vastavalt ajakavale kell 14.30 kohaliku aja järgi Valgesse Majja.

Biden kinnitas ühtlasi, et tema otsus valimiskampaaniast loobuda oli õige ning kutsus oma toetajaid üles asepresident Kamala Harrist toetama ja omaks võtma.

"Ma tahan meeskonnale öelda, võtke Harris omaks. Ta on parim," ütles Biden oma rannakodust helistades Harrise toetamisele üle läinud kampaaniameeskonna peakorteri töötajatele.

"Ma tean, et eilsed uudised on üllatavad ja teil oli seda raske kuulda, kuid see oli õige tegu," toonitas president.

Ajalehe New York Times andmetel oli see esimene kord, kui presidenti kuuldi avalikult rääkimas pärast koroonaviirusesse haigestumist eelmisel nädalal.

Harris samas tõotas esmaspäeval võita novembris valimised Donald Trumpi vastu.

"Järgmise 106 päeva jooksul toome oma plaanid ja kavatsused Ameerika rahva ette ja me võidame," kinnitas Harris kampaaniameeskonnale.