Slovakkia sai kaks esimest USA F-16 hävituslennukit

Slovakkia ostis riigi ajaloo suurima relvahankega kokku 14 hävitajat, mis maksavad 1,6 miljardit eurot. Slovakkia võimude teatel on riik sellega oma kaitsevõimet oluliselt suurendamas.

F-16 lennukid vahetavad välja nõukogudeaegsed MiG-29 lennukid.

Mullu kinkis Slovakkia oma MiG lennukeid Ukrainale ning sai Poola järel teiseks NATO riigiks, mis Kiievile hävitajaid lubas.

"Meil on juba koolitatud kaheksa pilooti, ​​34 tehnikut ja ma arvan, et me võtame need uued lennukid meie õhuruumi kaitsmiseks kasutusele järk-järgult. Kolmas lennuk saabub käesoleva aasta oktoobris," rääkis Slovakkia kaitseminister Robert Kalinak.