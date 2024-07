Norstat: EKRE langus on hetkel peatunud

Maikuu keskpaigast alanud EKRE toetuse langus on viimaste tulemuste põhjal peatunud, kuid erakond on endiselt reitingutabelis viiendal kohal, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,9 protsenti, Reformierakonda 16,7 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. juunist 22. juulini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa tõus on peatunud ning nende edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 14,2 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev SDE jääb Reformierakonnast 0,4 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (13 protsenti), EKRE (11,9 protsenti), Parempoolsed (4,7 protsenti) ning Eesti 200 (3,3 protsenti).

Norstati reitingud. Autor/allikas: Norstat

Keskerakond tõuseb, Parempoolsed alla künnise

Keskerakonna toetus püsib kerges tõusutrendis ning võrreldes juuni algusega on nende toetus hetkel 2,6 protsendipunkti võrra kõrgem ning aprillikuise madalpunktiga võrreldes 3,2 protsendipunkti võrra kõrgem.

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi valimiskünnise ületanud Parempoolsete toetus on nüüd langenud jälle alla viie protsendi piiri ning Eesti 200 toetus püsib kindlalt allpool valimiskünnist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,3 protsenti ning opositsioonierakondi 55,8 protsenti vastajatest.

Praeguste reitingutulemuste pealt saaks politoloog Martin Mölderi arvutustel Isamaa riigikogus 37 kohta, Reformierakond 19 kohta, SDE 18 kohta, Keskerakond 14 kohta ja EKRE 13 kohta.