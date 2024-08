Norstati küsitlus: Reformierakond tõuseb, Isamaa vajub

Kui erakondade populaarsustabelis liidrikohal oleva Isamaa reiting langeb, siis teisele kohale tõusnud Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel kasvanud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,9 protsenti, Reformierakonda 18,6 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 17,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase kuue nädalaga langenud 3,1 protsendipunkti võrra. Nädalaga 1,1 ning viimase nelja nädalaga 2,3 protsendipunkti võrra toetust kasvatanud Reformierakond möödus reitingutabelis sotsidest ning on taas populaarsuselt teine erakond. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimased neli nädalat püsinud 17-18 protsendi vahel.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,9 protsendi ja Keskerakond 11,8 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, mida eelistab 3,1 protsenti vastanutest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 39,4 protsenti ning opositsioonierakondi 52,6 protsenti vastajatest.

Parlamendivälistest erakondadest toetab Parempoolseid 4,7 protsenti küsitletutest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. juulist 25. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 29.07-04.08, 05.08-11.08, 12.08-19.08 ja 19.08-25.08.

Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,73 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,67 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.