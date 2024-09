Norstati küsitlus näitab sotside toetuse jätkuvat langust

Kui erakondade populaarsustabelis esikohal oleva Isamaa toetus on septembris pisut tõusnud, teisel kohal oleval Reformierakonnal jäänud samaks, siis kolmandal positsioonil oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetus on viimased neli nädalat kukkunud, näitavad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemused.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,9 protsenti, Reformierakonda 18,8 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 13,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 12,9 protsendiga ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,3 protsendiga. Parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, mida eelistas 4,5 protsenti küsitletutest. Keskerakond möödus nädalaga reitingutabelis EKRE-st ning on hetkel populaarsuselt neljas erakond.

Suve lõpus languses olnud Isamaa toetus on esimesel sügiskuul kergelt tõusnud - septembri jooksul on Isamaa toetus kasvanud 1,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on sel kuul püsinud pigem stabiilsena, ning vahe Isamaaga on praegu 10,1 protsendipunkti. SDE toetus langes viimase nädala jooksul veel 1,1 protsendipunkti ning nelja nädala jooksul kokku 4,4 protsendipunkti võrra. Suvel veel suhteliselt võrdsed olnud sotside ja Reformierakonna toetuste vahe on hetkel 5,4 protsendipunkti.

Parlamendivälistest erakondadest toetas Parempoolseid kolmapäeval avaldatud andmete kohaselt 4,3 protsenti, Eesti Rahvuslasi ja Konservatiive 1,9 protsenti, Erakond Eestimaa Rohelised 1,2 ja Erakonda KOOS 1,2 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,7 protsenti ning opositsioonierakondi 54,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. augustist 23. septembrini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 26.08-01.09, 02.09-08.09, 09.09-14.09 ja 16.09-23.09 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti AS viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,72 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,79 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.