Norstati uuring: Reformierakonna toetus jõudis aasta kõrgeimale tasemele

Kui erakondade reitingutabelis esikohal oleva Isamaa toetus on seitse nädalat järjest langenud, siis teisel kohal oleva Reformierakonna populaarsus on viis viimast nädalat kasvanud ja jõudnud aasta kõrgeimale tasemele, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,6 protsenti, Reformierakonda 19,4 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 17,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 12,4 protsendi ja Keskerakond 11,7 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, mida eelistab 3,3 protsenti küsitletutest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on seitsme nädalaga langenud 3,4 protsendipunkti võrra, kuid viimaste tulemuste põhjal on see trend peatumas. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on viie nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti. Käesoleval aastal ei ole peaministripartei toetus nii kõrge veel olnud ning praegusest kõrgem oli see viimati eelmise aasta oktoobris. Kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetus on viimastel nädalatel püsinud stabiilne.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 39,9 protsenti ning opositsioonierakondi 51,7 protsenti vastajatest.

Parlamendivälist erakonda Eestimaa Rohelised toetab 0,9 protsenti ja muid erakond 3,1 protsenti vastanutest. Kõige noorem partei, Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) toetust Norstat ei näidanud.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 32 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 61 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 22 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 32 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 47 protsenti vastajates ütles peaministri tööga hakkama saamise kohta "Ei oska öelda".

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 05.08-11.08, 12.08-19.08, 19.08-25.08 ja 26.08-01.09 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,71 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,68 protsenti.