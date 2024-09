Norstati küsitlus näitab SDE toetuse ootamatut langust

Isamaa ja Reformierakonna järel suuruselt kolmanda toetusega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) populaarsus on viimasel nädalal märgatavalt kukkunud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,1 protsenti, Reformierakonda 19,4 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 15,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiive Rahvaerakond (EKRE) 13,2 protsendiga ja Keskerakond 11,9 protsendiga. Parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, mida eelistab 3,5 protsenti vastanutest.

Liidrikohal oleva Isamaa langus on peatunud ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga ei muutunud. Reitingutabelis kolmandal kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes nädalaga 1,8 protsendipunkti võrra ning viimase kahe nädalaga on sotside toetus langenud 2,3 protsendipunkti võrra, märkis Norstat pressiteate vahendusel.

Politoloog Martin Mölder ütles Postimehele, et niisugusele langusele ei ole head selgitust, kuid ühe võimalusena pakkus ta, et sotsiaaldemokraatide toetusele võis negatiivselt mõjuda endise keskerakondlase Julianna Jurtšenko esitamine Lasnamäe linnaosa vanemaks, kuna sotside toetus on langenud just eestikeelsete valijate seas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,3 protsenti ning opositsioonierakondi 53,2 protsenti vastajatest.

Norsta esitas ka viimased ühe nädala tulemused (valim 1001), kuna need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4002). Nende kohaselt toetab Isamaad 29 protsenti, Reformierakonda 20,2 protsenti ja EKRE-t 14,6 protsenti. Esikolmikule järgnevad Keskerakond 12,7 protsenti, SDE 11,1 protsenti, Parempoolsed 5,1 protsenti ning Eesti 200 4,1 protsenti.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,71 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,7 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 12.08-19.08, 19.08-25.08, 26.08-01.09 ja 02.09-08.09 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.