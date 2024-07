Desünkroniseerimine Vene elektrivõrgust tõstab elektri hinda

Postimees kirjutas, et kui praegu on tootmise ja tarbimise tariif neli senti megavatt-tunni kohta, siis Elering on teinud ettepaneku, et pärast desünkroniseerimist Venemaa elektrivõrgust järgmise aasta veebruaris võiks see olla tootjale 5,31 eurot MWh kohta (0,53 senti kWh kohta) ja tarbijale samuti 5,31 eurot MWh kohta, millest suure osa moodustavad sagedusreservide hankimiseks tehtavad kulutused (lisaks käibemaks).

Kui inimese kuine energiatarbimine on 250 kWh ehk 3 MWh aastas, tähendaks tariifi tõus 15,91 euro suurust lisakulu. Lisaks käibemaks.

Konkurentsiametiga Elering seda hinda kooskõlastama ei pea, küll aga kontrollib konkurentsiamet vajadusel Eleringi määratud tariifi põhjendatust.

Tariif hakkab loodaval sagedusreservide turul kõikuma nõudluse ja pakkumise järgi ning milliseks kujuneb tegelik hind, näevad nii konkurentsiamet, elektritootjad-tarbijad kui ka Elering ise alles veebruaris, kui turg avaneb. Seepärast on ette nähtud võimalus tariif iga kahe kuu tagant üle vaadata, et üks pool ebamõistlikke kulusid ei kannaks.

ERR on varem kirjutanud, et kui varem pidid Balti riigid end Venemaa ja Valgevenega ühendavast BRELL-i süsteemist lahkuma 2025. aasta lõpus, siis nüüd loodetakse valmis saada sama aasta veebruaris.

Eesti, Läti ja Leedu on viimased kolm Euroopa Liidu riiki, mis on sünkroniseeritud Vene elektrivõrguga. Desünkroniseerimisega saavad Balti riigid täieliku kontrolli enda elektrivõrgu üle.