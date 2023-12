Balti riigid leppisid kokku kiirendatud korras Vene elektrivõrgust lahkumises

Kui varem pidid Balti riigid end Venemaa ja Valgevenega ühendavast BRELL-i süsteemist lahkuma 2025. aasta lõpus, siis nüüd loodetakse valmis saada sama aasta veebruaris, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Samuti lepiti kokku Poola ja Leedu vahelise Harmony Link elektrikaabli uues trassis.

Eesti, Läti ja Leedu on viimased kolm Euroopa Liidu riiki, mis on sünkroniseeritud Vene elektrivõrguga. Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni sõnul saavad Balti riigid sellega täieliku kontrolli enda elektrivõrgu üle.

"Väga positiivne sõnum süsteemi turvalisusele. See kokkulepe sisaldas lahendust senisele Harmony Linkile. See on vahelduvvooluga ühendus, mis algselt planeeriti veealuse kaablina, aga nüüd saadi kokkulepe, et ta hakkab kulgema paralleelselt Rail Balticu koridoriga, mis annab võimaluse vajalik vahelduvvoolu kaabel märkimisväärselt kiiremini valmis ehitada kui merealuse kaabliga aega oleks läinud," ütles Simson.

"Harmony Linki on riikide tasemel omavahel tipptasemel arutatud. Tehniline tegevus ja projekteerimine seisab ees. Aga kõige olulisem on ikkagi see põhimõte, et me ütleme, et me enam ei aruta enam seda, et see läheb läbi mere, vaid tegelikult läheks siis Rail Balticu koridoris, mis on oluliselt turvalisem ja kuluefektiivsem ja tehniliselt kiiremini teostatav," sõnas kliimaminister Kristen Michal.