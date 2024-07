USA ja liitlased: Põhja-Korea häkkerid varastavad sõjaväelisi saladusi

Põhja-Korea häkkerid on läbi viinud ülemaailmse küberspionaaži kampaania, püüdes varastada sõjaväelisi saladusi Pyongyangi tuumarelvade programmi jaoks, teatasid USA, Suurbritannia ja Lõuna-Korea neljapäeval ühises ülevaates.

Häkkerid, kelle küberjulgeoleku-uurijad on nimetanud Anadrieliks või APT45-ks, on võtnud sihtmärgiks või tunginud sisse suure hulga julgeoleku- või insenerfirmade, sealhulgas tankide, allveelaevade, mereväelaevade, hävituslennukite ning raketi- ja radarisüsteemide tootjate arvutisüsteemidesse, vahendas Reuters kolme riigi ülevaadet.

Dokumendi koostasid USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI), USA riiklik julgeolekuagentuur (NSA) ning küberagentuurid, Suurbritannia riiklik küberturbekeskus (NCSC) ja Lõuna-Korea riiklik luureteenistus (NIS).

Agentuurid usuvad, et küberoht püsib erinevatele tööstussektoritele üle maailma. FBI sõnul on ohvrite hulgas olnud näiteks USA õhuväebaasid ja NASA.

"Ülemaailmne küberspionaaži operatsioon, mille me täna paljastasime, näitab, kui kaugele on Põhja-Korea riigi toetatud üksused valmis minema, et viia ellu oma sõjalisi ja tuumaprogramme," ütles NCSC operatsioonide juht Paul Chichester.

Eelmise aasta augustis kirjutas Reuters näiteks, et Põhja-Korea häkkerite rühmitus tungis edukalt sisse Moskva lähistel tegutseva Venemaa raketidisainibüroo süsteemidesse.