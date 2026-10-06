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Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets kinnitas teisipäeval, et erihoolekande küsimus on nende jaoks oluline.

"Koalitsioon ilma sotsiaaldemokraatideta väga palju asju tehtud ei saa. Aga lõppkokkuvõttes on sotsiaaldemokraatidel oma nägemus Eesti asjadest. Me esitame need ja teised parlamendierakonnad saavad kaasuda või mitte kaasuda ja meie jaoks ei ole oluline, kas see on opositsioon või koalitsioon. Meie jaoks on tähtis, et me saame erihoolekande küsimusi lahendada, saame tervishoiuküsimusi lahendada ja muid probleeme lahendada Eestis," lausus Läänemets.

"Teise lugemise eel toimub kõige olulisem protsess, kus on võimalik kaaluda nii koalitsioonierakondadel kui ka opositsioonierakondadel sotsiaaldemokraatide seisukohti. Ja tõesti, kui toetatakse meie ettepanekuid, siis on meil võimalik toetada ka muudetud kujul eelarvet," lisas ta.

"Igal aastal läheb midagi opositsiooni ideedest sisse, ei ole ühtegi aastat olnud sellist, kus riigi rahanduskomisjonis muudatusettepanekuid ei tehtaks. Aga muidugi, sel aastal me räägime rohkem," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).

"Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on oktoobri lõpus. Tõsisemad läbirääkimised opositsiooniga jäävad novembrisse," lisas ta.

Riigieelarve esimene lugemine on plaanis 20. oktoobril, teine lugemine 11. novembril ja kolmas lugemine 9. detsembril.

Akkermanni sõnul on kavas arutada riigieelarvet valitsemisalade kaupa komisjoni järgmiste nädalate mitmel istungil.

Tuleva aasta riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit ja kulude maht ligikaudu 20,2 miljardit eurot ning investeeringute maht ligikaudu 1,2 miljardit eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

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