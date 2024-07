Lääne-Virumaal asuv Kalvi mõis otsib uut omanikku

Mõisas on kuulutuse kohaselt 28 magamistuba, 28 vannituba ning hoone pindala on 1590 ruutmeetrit. Kinnistu üldpind on 34,5 hektarit ja sellest 15 hektarit on jahipidamiseks sobivat ala. Kuulutuses ei ole mõisakompleksi hinda paika pandud, vaid oodatud on hinnapakkumised.

Mõis kuulub Belitex Invest OÜ-le, mille omanik on äriregistri andmetel Gruusia kodanik Georgy Gurtskaya.

2022. aasta märtsis kirjutas Postimees, et Belitex Investi näol on tegemist Peterburi ärivõrgustiku käpikfirmaga. Võrgustiku eesotsas on väljaande andmetel Venemaa tipp-poliitiku Valentina Matvijenko poeg Sergei Matvijenko ja Gruusia ärimees Omar Gurtskaya.

Belitex Investi Eestis esindav Erkki Stüf ütles toona, et ettevõttel ei ole mingeid omandi ega finantssuhteid Sergei Matvijenko ega tema ettevõtetega.

ERR uuris Stüfi käest, milleks mõisa praegu kasutatakse, millises suurusjärgus summaga loodetakse see müüa ja kes on praegused mõisaomanikud, kuid ta jäi oma vastuses napisõnaliseks.

"Belitex Invest OÜ-l on leping Christie International Real Estate firmaga, kes tegeleb Kalvi mõisa müügiga," lausus Stüf.

Kalvi mõisa on esimest korda mainitud 1485. aastal, kuid selle praegune peahoone valmis enne Esimest maailmasõda. Nõukogude ajal asus seal Kalvi sanatoorium-profülaktoorium.

Pärast Eesti iseseisvumist tagastati mõis selle viimastele omanikele Stackelbergidele, kes müüsid selle edasi Taani ärimehele Henning Lykke Jensenile. Ta tegi kogu kompleksi korda ja müüs selle 2010. aastal 2,7 miljoni euroga Belitex Investile.

Mullu Belitex Investil käivet ei olnud ja kahjumisse jäädi 246 130 euroga. Ettevõtte omakapital oli negatiivne, kuid juhatus kinnitas aruandes, et netovara nõuded täidetakse järgmistel perioodidel kinnisvara müügi abil. Töötajaid oli ettevõttes viis.