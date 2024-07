USA luure: Iraan üritab Trumpi kampaaniale kaikaid kodaratesse loopida

USA luurekogukond leiab, et Iraan on Donald Trumpi võimule naasmise pärast mures ning luureametnike teatel üritab islamiriik seetõttu sekkuda USA presidendivalimistesse.

USA rahvusliku luuredirektori büroo (ODNI) teatas esmaspäeval, et Teheran üritab mõjutada valimisi, et takistada tulemust, mis nende (Iraan) hinnangul suurendaks pingeid Ameerika Ühendriikidega, vahendas The Times.

Küsimusele, kes on Iraani eelistatud kandidaat, osutas ODNI ametnik 2020. aasta valimiste hinnangule, mille kohaselt viis Iraan siis läbi varjatud mõjutamise kampaaniat, mille eesmärk oli kahjustada Trumpi tagasivalimise väljavaateid.

Iraani esindus ÜRO juures eitas süüdistusi ning väitis, et riik pole seotud tegevusega, mille eesmärk on mõjutada USA valimisi.

USA luureametnike sõnul on Venemaa endiselt peamine oht USA valimistega seotud julgeolekule. ODNI tõi välja, et Venemaa kasutab erinevaid taktikaid, sealhulgas suhtekorraldusfirmasid, et toetada nii Moskva eelistatud kandidaati. Hinnangus leiti, et Venemaa toetab jätkuvalt Trumpi presidendiks saamist, kuna vabariiklaste ridades kasvab vastuseis Ukraina sõjalisele abistamisele.

Juba juuli alguses ütlesid kaks asjaga kursis olevat USA ametnikku, et luure käsutuses on tõendid, mis viitavad, et Iraan kavandab atentaati Trumpile. Allikate teatel tegutseb Iraan juba aktiivselt vandenõu kallal, kuna tahab Trumpile islamiriigi kindrali tapmise eest kätte maksta.