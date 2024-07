Noarünnaku järel puhkesid Suurbritannias Southportis rahutused

Võigas pussitamine toimus kohalikus kogukonnakeskuses, kus toimus laste jaoks mõeldud Taylor Swifti teemaline tantsuüritus. Politsei teatas, et tegemist polnud terrorirünnakuga ning kahtlustatav on sündinud Suurbritannias.

Noarünnakus hukkunud kolm tüdrukut olid 6-, 7- ja 9-aastased. Veel kaheksa last ja kaks täiskasvanut said vigastada.

Seejärel hakkasid paremäärmuslikud rühmitused levitama valeväiteid, linnas puhkes vägivald.

Protestijad loopisid korrakaitsjaid kivide ning pudelitega, põlema pandi mitu politseiautot. See juhtus pärast seda, kui X-is olevad kontod levitasid valeväiteid, et 17-aastane kahtlusalune oli moslemist varjupaigataotleja, vahendas The Times.

Ühes internetti postitatud videos on näha, kuidas vihane rahvahulk skandeerib "me tahame oma riiki tagasi".

Samal päeval kogunesid linnas sajad inimesed, et avaldada austust rünnakus hukkunutele. See üritus polnud vägivaldne. Hukkunute lähedastele ja Southporti elanikele avaldas kaastunnet ka Suurbritannia peaminister Keir Starmer.

Starmer mõistis hiljem puhkenud vägivalla hukka ning ütles, et märatsejad solvavad nii ka leinavat Southporti kogukonda. Starmer lubas, et märatsejad saavad tunda seaduse täit jõudu.

17-aastane kahtlustatav on praegu politsei vahi all, tema motiiv pole veel teada. Politsei pole veel ka kahtlustatava kohta rohkem üksikasju avaldanud. On teada, et ta sündis Walesis ja elas lähedal asuvas külas, vahendas Reuters.

Liverpooli piirkonna mošeede võrgustik teatas oma avalduses, et väike vähemus üritas rünnakut viha levitamiseks ära kasutada. "See põhjustab meie kogukondades lisaks hirmu ja ärevust," seisab avalduses.