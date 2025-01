Southporti pussitajale mõisteti vähemalt 52 aasta pikkune vanglakaristus

Suurbritannia kohus mõistis 2024. aasta suvel Southporti linnas kolm väikest tüdrukut surnuks pussitanud Axel Rudakubanale vähemalt 52 aasta pikkuse vanglakaristuse, vahendab The Guardian.

Kuritöö ajal 17-aastane olnud Rudakubana mõrvas 2024. aasta suvel noarünnakus kuueaastase Bebe Kingi, seitsmeaastase Elsie Dot Stancombe'i ja üheksaaastase Alice Dasilva Aguiari ning haavas veel kümmet inimest. Ohvrid olid rünnaku ajal Taylor Swifti-teemalises tantsutunnis.

Pärast pussitamist puhkesid Suurbritannias ulatuslikud meeleavaldused.

Rudakubana tunnistas end esmaspäeval mõrvades ja mõrvakatsetes süüdi.

Kohus määras Rudakubanale eluaegse vanglakaristuse, kuid võimalusega pärast 52 aastat ennetähtaegselt vabaneda. Kohus ei saanud Rudakubanale määrata ilma enneaegse vabastamisvõimaluseta eluaegset karistust, kuna ta oli rünnaku sooritamise ajal alaealine.

Kohtuniku sõnul on aga väga ebatõenäoline, et Rudakubana kunagi vabastatakse.

Kohtus selgus, et Rudakubana oli vahetult pärast vahistamist oma rünnakuga uhkeldanud.

Rudakubana rääkis ka, et omas ka al-Qaida käsiraamatut ning tootis surmavat mürki ritsiini.

Politsei hinnangul võis ta Southporti noarünnakus jäljendada islamistide käsiraamatus sisalduvaid pussitamismeetodeid.

Keemiaekspert jõudis järeldusele, et Rudakubana magamistoast leitud ritsiin oli aktiivselt mürgine, kuid puuduvad tõendid, et seda oleks kunagi kasutatud. Kohtus öeldi, et ta oli ostnud materjale 12 000 surmava doosi tootmiseks.

Massilist pussitamist ei kuulutatud terrorijuhtumiks, sest uurijad ei leidnud ühtegi tõendit selle kohta, et see oleks ajendatud religioonist, poliitikast või ideoloogiast.

Rudakubana oli varasemalt kolm korda suunatud ekstremismivastasesse programmi Prevent, kus jõuti järeldusele, et ta ei kujuta endast ohtu.

2022. aastal, kaks aastat enne Southporti rünnakut tabati Rudakubana bussis noaga. Selle asemel, et ta vahistada, viis politsei Rudakubana koju ja soovitas ta emal noad ta käeulatusest eemal hoida.

Kaks kuud hiljem, 2022. aasta mais palusid tema vanemad politseilt abi, et teismelisega toime tulla, kuna tema käitumine muutus taas vägivaldsemaks. Iga kord suunati tema juhtum edasi kohalikele noorsootöötajatele.