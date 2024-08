Valitsus kehtestab idapiirile täieliku tollikontrolli

Michal rääkis, et tollikontroll puudutab Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunkte.

Michali sõnul tuleb Eestil teha kõik selleks, et takistada sanktsioneeritud kaupade vedu läbi Eesti ning tugevdada meie riigi julgeolekut.

"Sanktsioonide eiramise katsed ja keelatud kaupade vedu meie piiridel on paraku jätkuv, nagu ka Venemaa alustatud brutaalne sõda Ukraina riigi ja inimeste vastu. Täieliku kaubakontrolli rakendamisega saame raskendada sanktsioonidest kõrvalehiilimist ja Venemaa tegevust oma sõjamasina varustamiseks," ütles Michal.

Peaminister lisas, et muudatustest on informeeritud nii kohalikke omavalitsusi kui veo- ja bussiettevõtteid.

Senise riskipõhise kontrolli asemel täieliku tollikontrolli läbiviimine võtab rohkem aega ning piiriületamiste hulk Vene Föderatsiooni suunal eeldatavalt väheneb.

Jalgsi piiri ületavale reisijale tähendab täielik tollikontroll iga inimese ja temaga kaasas oleva pagasi kontrollimist. Kui reisija ületab piiri autoga, lisandub samuti transpordivahendi ja seal oleva kauba kontrollimist.

Ka liinibussiga reisijatel palutakse bussist koos pagasiga väljuda ning läbida jalakäijatega sarnane tollikontroll.

Kauba kontroll tähendab veoki broneerimise õigsuse kontrolli, kaubaruumi uste avamist ja kontrolli.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et paari aasta jooksul on alanud tihe sanktsioneeritud kaupade läbivool. "Deklareeritakse küll sihtkohana kolmandaid riike, aga me ei usu seda. Ja elu näitab, et kaup sinna kohale ei jõua, vaid poolel teel enamasti aasiasse peatub kusagil Venemaa avarustes," ütles Ligi.

Valitsus arutas viimati 4. juulil tollikontrolli tõhustamise võimalusi Eesti ja Vene Föderatsiooni piiril ja otsustas tõhustada järelevalvet sanktsioonide all olevate kaupade liikumise üle.