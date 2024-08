Eesti annab elektroonikat Venemaale tarninud Eesti kodaniku USA-le välja

"Meil on Ameerika Ühendriikidega 8. novembrist 1923. aastast leping, et me raskemad kurjategijad anname üksteisele vastastikku välja, kui teine riik seda taotleb. Ja nüüd on ka kõik kohtuotsused sellel suunal jõustunud, me valitsuse poolt otsustasime seda teha," ütles Pakosta.

"Kuidas otsustab Andrei Ševljakov, kas ta kaebab selle valitsuse otsuse veel halduskohtusse või mitte, see on tema otsustada. See võimalus tal veel jääb," lisas ta.

Ševljakov võeti FBI ja Eesti kaitsepolitseiameti koostöös kinni möödunud aasta 28. märtsil.

Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo teatel tellis 45-aastane Ševljakov aastaid Vene valitsuse ja relvajõudude tarbeks USA-st elektroonikat.

USA võimud lisasid Andrei Ševljakovi juba 2012. aastal nende isikute nimekirja, kelle tegevus kujutab ohtu USA rahvuslikule julgeolekule ja on vastuolus USA välispoliitiliste huvidega.