Saksamaa tuvastas Leipzigi droonijuhtumi kaks kahtlusalust

Üks kahtlustatavatest on Venemaal sündinud Läti passi omav mees. Teine kahtlustatav on Valgevene kodanik, kellel oli ka Venemaa pass.

Meedia teatel saabus üks meestest Saksamaale lennukiga. Valgevene kodanikule väljastas viisa aprillis Minskis asuv Itaalia saatkond.

Saksamaa meedia andmetel on ühe kahtlustatava puhul leitud ka seoseid Venemaa julgeolekuteenistustega.

Ida-Saksamaal asuv Leipzigi lennujaam mängib olulist rolli sõjaliste kaupade transpordis, mida kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased, samuti on see baasiks Ukraina lennufirmale Antonov Airlines.

Saksamaa valitsus teatas teisipäeval, et Venemaa vastutab 4. augustil lennujaamas toime pandud droonirünnaku katse eest.