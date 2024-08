Analüütik: Venemaa saadab Pokrovski suunale uusi jõude

Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin ütles, et USA on mures Venemaa okupatsioonivägede edasiliikumise pärast Ukrainas. Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liiguvad aeglaselt Pokrovski suunal edasi.

Oluline reedel 2. augustil kell 16.50:

- Analüütik: Venemaa suunab Pokrovski suunale uusi jõude;

- USA on Austini sõnul mures Venemaa vägede edasitungi pärast Ukrainas;

- Krimmi sillale pääsu ootab mõlemas otsas kokku ligi 1700 masinat;

- ISW: Vene väed liiguvad aeglaselt Pokrovski suunal edasi.

Analüütik: Venemaa suunab Pokrovski suunale uusi jõude

Praegu on sõjas kõige keerulisem olukord Pokrovski suunal, sest Ukraina kaotab seal territooriumi ja Venemaa suunab sinna piirkonda üha rohkem jõude, ütles rindeolukorda jälgiva Deepstate'i kaasasutaja ja analüütik Ruslan Mikula.

"Pokrovski suunale paigutatakse praegu ümber uusi Vene brigaade. Näiteks üks vaenlase brigaadidest, mis varem teadaolevalt alistati Krõnki piirkonnas, taastati Džankoi piirkonnas ja on nüüd Avdijivkast läänes Berditši piirkonnas," rääkis Mikula.

Analüütiku sõnul on keeruline prognoosida, kui palju jõude Venemaa sinna suunda veel saadab, sest Moskva ei arvesta enda kaotustega ning tal on suur inimressurss, mida kasutatakse maksimaalselt.

Analüütik tõdes, et juulikuu oli Ukraina jaoks väga keeruline, sest Vene väed liikusid mitmes rindelõigus edasi ja seda mitte üksnes Pokrovski, vaid näiteks ka Toretski ja Kurahhovski suunal.

USA on Austini sõnul mures Venemaa vägede edasitungi pärast Ukrainas

Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin ütles, et USA on mures Venemaa okupatsioonivägede edasiliikumise pärast Ukrainas.

Austin märkis samas, et teda julgustas samas Ukraina suutlikkus värvata rohkem inimesi kodumaakaitsjate ridu täiendama.

"Ma tervitan seda, mille tegemist ukrainlased kindlalt jätkavad, et tagada oma võimekus sissetungijatele vastu hakata," ütles minister.

"Ukrainlased on väga sihikindlad inimesed," tõdes Austin.

Briti luure andmetel jätkavad Vene väed lähinädalatel oma taktikalist edasitungi idarindel.

Uudisteagentuuri AFP kolmapäeval avaldatud analüüsist selgus, et Venemaa on sel kuul hõivanud Ukraina idaosas ühtekokku ligi 200 ruutkilomeetrit.

Alates 2024. aasta algusest on Venemaa hõivanud Ukrainalt 1246 ruutkilomeetrit maad, aastal 2023 oli see näitaja 584 ruutkilomeetri juures. See kõik on kokku kõigest 0,2 protsenti Ukraina territooriumist 2014. aasta eelsetes piirides,

ISW: Vene väed liiguvad aeglaselt Pokrovski suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Venemaa jätkab Avdijivka rindelõigul asuvate Ukraina positsioonide ründamist ning Vene väed liiguvad aeglaselt edasi Pokrovski suunas (Avdijivkast läänes).

Seda kinnitavad ka 1. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Vesele lähistel. Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud leidsid, et Vene väed suutsid Vesele ka vallutada.

ISW analüütikud hindasid, et lähiajal Vene vägede edasitung aeglustub, kuna Vene väed on jõudnud suuremate asulate lähistele. Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets tõi samas välja, et Pokrovski suunal tegutsevatel Ukraina vägedel on probleeme varustusega, seetõttu on neil jätkuvalt raske tõrjuda venelaste pealetungi.

Krimmi sillale pääsu ootab mõlemas otsas kokku ligi 1700 masinat

Krimmi sillal mõlemas otsas asuvatest ülevaatuspunktidest ootas reede hommikul läbisõitu kokku ligi 1700 autot, teatas sillale viivatel maanteedel valitsevat olukorda kajastav Telegrami kanal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 580 590 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 8402 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 16 211 (+8);

- suurtükisüsteemid 16 161 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1134 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 907 (+0);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 005 (+37);

- tiibraketid 2407 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 872 (+56);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2719 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.