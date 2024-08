Ametitel pole kiireid lahendusi Põhja-Tallinnas aastaid levinud haisu vastu

Põhja-Tallinna elanikud Kopli liinidest Noblessneri asumini on juba aastaid hädas linnaosa õhus leviva tugeva haisuga, mis põhjustab nii vesiseid silmi, iiveldust kui ka peavalu. Oma tähelepanekute jagamiseks on neil sotsiaalmeedias isegi grupp "Põhja-Tallinn haiseb". Viimastel päevadel on postitused sellesse gruppi taas sagenenud, kus inimesed haisu ja selle põhjustatud kehva enesetunde üle kurdavad.

"Inimesed, kui teevad oma aknad lahti, siis nad saavad sellest haisu ja ei saa hingata ja siis peaga probleemid. See kestab juba umbes 10 kuni 12 aastat. Hais on hais. See võib meeldida, mitte meeldida, aga see mõjutab tervist, see on ohtlik," rääkis grupi "Põhja-Tallinn haiseb" moderaator Sergei Nikonov, kes siiski tõdes, et haisu ohtlikkust tervisele on raske tõestada.

Keskkonnaametile on põhjatallinlaste mure ammusest tuttav.

"Põhja-Tallinn on piirkond, kust kaebusi tuleb siiski pidevalt. Olenevalt aastaajast, tuulesuunast on neid rohkem või vähem, aga see on siiski pidev kaebuste hulk, mida keskkonnaamet saab. Need on ikkagi iganädalased, mõnel nädalal rohkem, mõnel nädalal vähem," rääkis keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo juhataja Meelis Mägi.

"Me ei ole tuvastanud mõõtmistega, et see oleks mürgine, mis tähendab, et see ei ole ületanud neid piirnorme, mis on kehtestatud," lisas ta.

Haisu põhjustavad Paljassaare poolsaarel tegutsevad kütuseid ümber pumpavad ettevõtted. Elanikud on täheldanud, et peamiselt levib ebameeldiv lõhn öösiti ja nädalalõputi.

"Mitmed need häiringu põhjustajad tegelevad erinevate kütustega, nende puhastamisega, naftasaadustega ja kõik see põhjustab lõhnahäiringut. Nendele ettevõtetele on kõikidele väljastatud keskkonnaload, kus on kirjas ka erinevad seadusega määratud piirväärtused, mida nad ei tohi ületada. Me pidevalt kontrollime, monitoorime seda ning piirväärtuste ületamist me siiski ei tähelda," rääkis Mägi.

Ka Põhja-Tallinna linnaosa tellitud õhukvaliteedi uuring näitas, et norme ei ületata.

"Inimesed ostavad kortereid, saavad samad probleemid. Nagu Kopli liinides praegu – meil inimene ostis poole miljoni eest korteri ja siis praegu kirjutab oma kaebusi," tõdes Nikonov.

Elanikele on lahendusena välja pakutud seaduste muutmist, mis piirnorme allapoole tooks. See aga pole kiire lahendus. Ka haisu põhjustavate ettevõtete ärakolimine kiiresti laienevast elupiirkonnast pole kiire protsess, kuigi keskkonnaameti andmetel on see juba töös.

"Sinna piirkonda on algatatud tegelikult detailplaneeringud, kus ettevõtete asukohtades nähakse ette hoopis teised tegevused, äri- ja elamukvartalid. Pärast nende planeeringute realiseerimist arendaja ja kohaliku omavalitsuse poolt võib kindlasti öelda, et sellist lõhnahäiringut seal enam ei tule," ütles Mägi.