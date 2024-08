Vägivaldsed protestid jätkusid Suurbritannias ka pühapäeval

Blackpooli linnas läksid immigratsioonivastastega kokku punkarid. Lancasteri linnas oli vastumeeleavaldajaid sisserändevastastest oluliselt rohkem, politseil õnnestus füüsilised kokkupõrked enamasti ära hoida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sisserändevastased väljaastumised algasid, kui levisid kuuldused, et esmaspäeval Southportis kolm väikest tüdrukut surnuks pussitanud mees on sisserändaja ja moslem.

Praeguseks on selgunud, et tegu on Ühendkuningriigis sündinud Rwanda päritolu kristlasega, kuid protestid ei vaibu.

Briti peaminister Keir Starmer lubas pühapäeval, et paremäärmuslikud märatsejad veel kahetsevad osalemist vägivallatsemises, mis on levinud viimastel päevadel üle Inglismaa.

"Me teeme kõik vajaliku, et tuua need pätid kohtu ette," ütles Starmer pöördumises rahvale meeleavaldajate ja politsei kokkupõrgete viiendal päeval.