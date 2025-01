Musk ründas Farage'i

"Reformipartei vajab uut juhti," kirjutas Musk endale kuuluvas sotsiaalmeediakeskkonnas X oma kontol. "Farage'il pole seda, mida oleks vaja," lisas tehnoloogiamiljardär oma viimases sekkumises Briti poliitikasse, mida vahendas väljaanne Politico.

Farage ütles omalt poolt, et ei nõustu sellise hinnanguga ega kavatse tagasi astuda, isegi kui Musk arutleb juba tema võimalike järeltulijate üle.

Muski terav kriitika Briti tsentristlike poliitikute, nagu leiboristist peaminister Keir Starmer (keda ta nimetas pühapäeval rahvuslikuks häbiks, kes peab lahkuma - Politico) suhtes, ei ole ootamatu – X-i ja Tesla suuromaniku poliitika on viimastel aastatel rassi ja rände küsimuses üha paremale kaldunud ning ta võitleb sageli internetis vasakpoolsetega, tõdes Politico.

Kuid tema tüli immigratsioonivastase liikumise ühe juhi Farage'iga on üllatavam. Kui Farage'ilt pühapäeval, enne Muski avaldust tema enda kohta küsiti teleintervjuus Muski solvangute ja pooltõdede kohta leiboristide poliitikute pihta, kaitses Farage Muski õigust sõnavabadusele.

Samas ei nõustunud Farage Muski toetusega paremäärmuslikule agitaatorile Tommy Robinsoni, kes kannab praegu vanglakaristust kohtu vastu üles näidatud lugupidamatuse eest.

Musk on viimastel päevadel korduvalt teinud postitusi Briti poliitika kohta, viidates sageli laste seksuaalse kuritarvitamise skandaalile Rotherhamis, kus peamiselt Lõuna-Aasia päritolu meestest koosnev jõuk kuritarvitas aastakümneid peamiselt vaeseid valgeid tüdrukuid, samal ajal kui võimud ei sekkunud.

Musk tegi ka pühapäeval postituse, milles avaldas lõike laste seksuaalse ärakasutamise uurimisest Rotherhamis. Samuti avaldas ta uuesti statistika, mille kohaselt panevad 80 protsenti Suurbritannia grupivägistamistest toime Pakistani päritolu mehed. Politico väitel on aruandes esitatud väited kahtluse alla seatud.

Pinged Rotherhami skandaali ümber ja teised sarnased juhtumid mujal Ühendkuningriigis aitasid kaasa augustis puhkenud rassirahutustele, mille käigus Musk sattus vastuollu Ühendkuningriigi valitsusega. Musk on selle skandaaliga seoses leidnud ühise keele Robinsoniga, tegeliku nimega Stephen Yaxley-Lennon. Mõlemad väidavad, et moslemiriikidest pärit immigrandid ja nende järeltulijad on peamised seksuaalvägivalla elluviijad.

"Muskil on terve rida arvamusi, millest mõnega ma olen väga nõus ja teiste suhtes olen tagasihoidlikum," ütles Farage reedel.

Vastuseks Muski pühapäevasele üleskutsele tagasi astuda, postitas Farage X-is: "Noh, see on üllatus! Elon on tähelepanuväärne isiksus, kuid ma kardan, et ma pole sellega nõus."

Rõõmustades arutelu üle, mida tema avaldus Reformipartei juhtimise üle tekitas, vastas Musk postitusele, milles küsiti, kas Reform UK-d võiks asuda juhtima parlamendisaadik Rupert Lowe: "Ma ei ole Rupert Lowe'iga kohtunud, kuid tema avaldused veebis, mida ma olen siiani lugenud, tekitavad palju mõtteid."

Levinud on spekulatsioonid, et maailma rikkaim mees Musk võib ka Ühendkuningriigi poliitikasse sekkuda oluliste rahasummadega nagu ta seda tegi USA-s. 2024. aasta novembris toimunud Ameerika Ühendriikide valimistel, kus võitis Donald Trump, saavutas Musk valitud presidendi juures lähedases positsiooni ning pälvis bürokraatia vähendamise nõuniku mittekoosseisulise ametikoha.

Muski väide, et Reformiparteil oleks parem ilma Farage'ita, kelle juhtimisel on partei valimis- ja poliitilist edu saavutanud, välistaks aga igasuguse rahasüsti, leidis Politico.

Seevastu kiitis Musk sotsiaalmeedias Konservatiivse partei liidri Kemi Badenochi artiklit ajalehes Mail on Sunday, milles ta kutsus üles korraldama täielikku avalikku uurimist Lõuna-Aasia taustaga meeste jõukude kohta, kes väidetavalt ründavad seksuaalselt tüdrukuid kõikjal Briti linnades.

Mitmed uurimised uurisid on tõdenud Briti naiste ja tüdrukute kohutavat väärkohtlemist pedofiilide jõukude poolt, sealhulgas 2022. aastal konservatiivide valitsuse algatatud riikliku tasandi uurimine. Badenoch ütles, et soovib uut uurimist, mis kaaluks nende kuritegude tõenäoliselt rassilist või usulist motiivi.