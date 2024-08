Saaremaale tahetakse ehitada suur viikingikeskus

Nüüd on juba aastaid viikingid Salme alevikus alaliselt oma karmi pilguga olukorda jälgimas. Aastas mõned korrad erinevatel viikingi - üritustel saab seal samuti näha nii suuri kui ka väikseid viikingikultuuri austajaid. Aga nagu mainitud, võib ehk aastate pärast Salmele kerkida viikingikeskus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa valla viikingikeskuse projektijuht Annely Holm loodab, et uksed saab avada 2030. aastal.

"Me ise arvame, et Salme lugu ja need leiud on kindlasti selle kese, kuna see on ikkagi ajalooliselt nii oluline leid. See on muutnud viikingiajalugu, ehk seda viikingiaja algust nihutanud varasemaks. Seal võiks ka eksponeerida viikingiaegse Saaremaa ja saarlaste elu. Esmane plaan on hetkel, et selle maja suurus on kusagil 5000 ruutmeetrit, aga see saaks olema multifunktsionaalne hoone," rääkis

Arheoloogiadoktor Marika Mägi ütles, et viikingikeskusel saaks olema oluline roll, kus saaks selle perioodi meresõitjate lugusid rääkida ja näidata. Sest kui Saaremaale tuldi üle mere Skandinaaviast, siis on ikkagi ka saarlased ise pikemaid meresõite ette võtnud.

"Ühed teatud kolmnurkse peaga nõelad, mida kandsid nii mehed kui naised, vähemalt me arvame nii. Neid on leitud lõunapoolsest Skandinaaviast. Kolmnurkpeaga nõelad, neid on paljudest kohtadest teada, aga just sellise spetsiifilise lehtornamendiga, need on kas Saaremaalt või Lääne- või Loode-Eestist, aga eelkõige just Saaremaalt. Ja kuidagi nad sellest kandist on sinna sattunud," lausus Mägi.

Viikingiteema kõnetab jätkuvalt igas eas ja rahvuses inimesi. Ja üks põhjus on kindlasti see, et nende nii riietus kui ka tööriistad olid ja on jätkuvalt tänapäevalgi väga praktilised.

"Ka riietuse detailid, kui tundub et mingil hetkel ei ole mõni osa mugav, siis tasub uurida. Tavaliselt tuleb välja, et siis on midagi valesti tehtud. Kui kõik on õigesti tehtud ja on kasutatud õigeid materjale ja õigeid töövõtteid, siis tegelikult need asjad ja riietus ja tarbeesemed on väga-väga mugavad, suurepärased," ütles viikingihuviline Edvards Puciriuss.

Ja kindlasti on ja jääb Salmele sealtsamast leitud võõramaalastest viikingite saladus jätkuvalt püsima.