Küsitlused: Harris edestas kolmes kaalukeeleosariigis Trumpi

USA demokraatide presidendikandidaadil Kamala Harrisel on nüüd Donald Trumpi ees edumaa kolmes olulises kaalukeeleosariigis, selgub laupäeval avaldatud arvamusküsitlustest, mis osutavad vabariiklasest ekspresidendi senise edumaa kadumisele.

The New York Timesi ja Siena Kolledži läbiviidud küsitluste järgi on Harrise toetus Michigani, Pennsylvania ja Wisconsini osariigis kõigis 50 protsenti Trumpi 46 protsendi vastu.

USA valimissüsteemi järgi peetakse neid kolme rahvarohket osariiki valimiste võitmiseks ülimalt oluliseks.

Arvamusküsitluste tulemused on pöördelised, kuivõrd viimase pea aasta jooksul on Trump neis osariikides edestanud või hoidnud tasavägist kohta demokraadist presidendi Joe Bideniga, kes loobus kandideerimisest läinud kuul.

Küsitlused viidi läbi 5.-9. augustini, igas osariigis andis vastuse vähemalt 600 inimest.