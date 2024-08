ERR USA-s: presidendikandidaadid on suunanud tähelepanu Pennsylvania valijaile

Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste eel on nii vabariiklaste kui ka demokraatide tähelepanu suunatud Pennsylvania osariigile. Nii Donald Trump kui ka Kamala Harris kohtusid nädalavahetusel just Pennsylvania valijatega, sest nende hääled võivad otsustada järgmise presidendi.

Vabariiklane Donald Trump, tema asepresidendikandidaat J.D. Vance ning demokraatide duo Kamala Harris ja Tim Walz on valimiste eel seadnud fookuse Pennsylvania osariigile. Nimelt võivad novembris just Pennsylvania 19 valijameeste häält otsustada, kellest saab järgmine Ameerika Ühendriikide president. Kui 2016. aastal võidutses seal Trump, siis neli aastat tagasi jälle Biden.

Tami sõnul tunneb ta Pennsylvania valijana seetõttu ka suuremat vastutust. "Pennsylvania on Trumpi võidu võtmeks. Me peame ta saama tagasi Valgesse Majja – sinna, kuhu ta kuulub. Siis saame Ameerika Ühendriigid taas võimsaks muuta," ütles ta.

"Meie kohustus on hääletada, aga kas ma usun, et nad (demokraadid) hakkavad petma? Jah, nad hakkavad petma. Peame tegutsema. Peame oma seisukoha selgeks tegema. Oleme täielikult Trumpiga. Olime tema juhtimise all neli aastat, seega teame, kui hea ta oli," rääkis Pennsylvania osariigi elanik Charlie.

Kui suve alguses rääkisid toetusnumbrid Pennsylvanias Trumpi kasuks, siis pärast Bideni loobumist on väike edumaa demokraatidel.

"Miks ma arvan, et Harris on Pennsylvania küsitlustes ees, on see, et siin tahetakse näha uut nägu, nad tahavad kabinetis näha esimest naist ja esimest mustanahalist naist. Trump peab täna püsti panema fenomenaalse etenduse,

et Pennsylvaniat enda poolele võita," ütles Pennsylvania valija Charles.

"Ma arvan, et neil (demokraatidel) oli pea pilvedes ja on veel kukkumas tagasi sinna, kus on nende koht," sõnas Tami.

Kuna iga valija hääl on Pennsylvanias kulla hinnaga, astus Trump laupäeval Wilkes-Barre'i väikelinnas 8000 toetaja ette. Sügisel on ta lubanud Pennsylvaniasse naasta.

"80 päeva pärast alistame kommunisti, keda tuntakse ka Kamala Harrisena, kõige radikaalsemat vasakpoolset inimest, kes kunagi kabinetti kandideerinud," kõneles Trump.

Valija Cathy sõnul peab Trump osariigis võitmiseks oma valijatega lihtsalt rääkima. "Me kuulame, mida tal on öelda ja tema vaatenurki. Ta on inimestega rääkides

kahe jalaga maa peal," sõnas ta.

Pennsylvanias on valijatega kohtumas ka Kamala Harris, kes on päevasel ringreisil osariigi lääneosas.