Soomlaste kogetud heaolu on 2020. aastatel langenud

Õnnelikkus ning eluga rahulolu on pärast 2020. aastat värske raporti kohaselt langenud kõigis Soome ühiskonnagruppides. Kõige rohkem on langenud noorte kogetud heaolu.

Soome inimeste kogetud heaolu on 2020. aasta järel erakordselt halvenenud, selgub Kalevi Sorsa sihtasutuse uuringust "Ebavõrdsuse olukord Soomes 2024".

Soome elanike rahulolu oma eluga on olnud aastakümneid kõrgel tasemel. Uuringu raporti kohaselt on languse taga koroonapandeemia, sõda Ukrainas ja sellega kaasnenud elukalliduse tõus. Samuti on inimeste sotsiaalne liikuvus vähenenud.

Aastal 2016, enne koroonapandeemiat, tundis 82 protsenti küsitlusele vastanud soomlastest õnnelikkust üsna sageli või pidevalt. Aastavahetusel 2022-2023 oli see osakaal langenud 57 protsendini.

"Noorte halba enesetunnet tuleb võtta tõsiselt. See võib viia erinevate probleemide kuhjumiseni, mille lahendamine on järjest raskem ja kallim," ütles doktorant Markus Laaninen raporti pressiteates.

Raporti on kirjutanud 15 uurijat. Kalevi Sorsa sihtasutus on Soomes 2005. aastal asutatud sotsiaaldemokraatlik mõttekoda.