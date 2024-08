Poola allkirjastas lepingu 96 USA helikopteri Apache ostmiseks

"See on Poola relvajõudude märgiline hange, 96 uusimat AH-64E Apache ründehelikopterit," ütles kaitseminister Wladysaw Kosiniak-Kamysz ajakirjanikele ja lisas, et tehing läheb maksma 10 miljardit dollarit.

Poola on pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale 2022. aastal oma relvajõudude moderniseerimist järsult kiirendanud.

Varssavi on viimastel päevadel allkirjastanud Ühendriikidega ka mitu teist lepingut.

Reedel teatati mitmesaja AIM-120C AMRAAM õhk-õhk tüüpi raketti ostmisest. Esmaspäeval anti teada lepingust ehitada 48 USA õhutõrjesüsteemi Patriot.

Poola teatel kulutab riik tänavu kaitsele üle nelja protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT), mis on kaks korda rohkem, kui NATO-s nõutud kaks protsenti.

USA välisministeerium kiitis Apache helikopterite müügi heaks läinud aastal.

Lepe hõlmab ka hooldusvarustust, tehnilist tuge, väljaõpet, lennusimulaatoreid ja varuosi.