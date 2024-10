Poola armeejuhi sõjahoiatus põhjustas kriitikat

"Kõik viitab sellele, et meie oleme põlvkond, kes peab oma riigi kaitseks relvad haarama," ütles kindral reedel maaväe akadeemia õppeaasta alguse aktusel. "Ja ei mina ega ma arvan, et keegi teist ei kavatse seda sõda kaotada. Me võidame selle, tuleme tagasi ja jätkame Poola ülesehitamist, aga midagi peab juhtuma. Peame looma seda tüüpi väljakutseteks ettevalmistatud relvajõud," jätkas Kukula.

Kindral rääkis muu hulgas, milline peaks olema kaasaegne komandör ja mis suunas peaks ohvitseride väljaõppesüsteem arenema, vahendas tvn24.pl. Tema hinnangul peaks Poola relvajõudude ümberkujundamine võimaldama tulevase sõja võita.

Ühe suurima väljakutsena tõi kindral välja Poola demograafilise olukorra, mis tähendab, et armeesse värvatavaid ei jätku.

"Vaenlase potentsiaal on nii suur, et meil on vaja luua palju suurem armee, mis tähendab, et peame kehtestama ka üldise ajateenistuse - et nii elukutselised sõjaväelased, reservsõdurid kui ka territoriaalkaitse võitlejad oleksid üks vägi," ütles ta.

Kukula esinemine pälvis aga kriitikat.

Poola parlamendi liige, endine kaitseväe juhataja Mirosław Różański kirjutas sotsiaalmeedias: "Riigi julgeoleku eest vastutajad peaksid kõnelema vastavalt kohale ja oludele, loodan teie mõistlikkusele."

Poola armee kindralstaabi endine ülema asetäitja, kindral Leon Komornicki ütles, et Kukuła tugevdab sõjaga hirmutamise narratiivi.

"See on väga ohtlik narratiiv. Kindral ütleb, et me ei kavatse sõda kaotada, selle asemel, et kinnitada veendumust, et Venemaa ei julge meid rünnata," märkis ta.

"Härra kindral Poola armee kõrgeima juhatajana annab mõista, et NATO ja meie heidutusdoktriin ei ole tõhus ja seetõttu ründab Venemaa Poolat ja seega ka NATO-t, sealhulgas meie peamist liitlast - USA-d," kirjutas Komornicki.

"Poola poliitikud, kindral, kaitsevägi (...) peaks tagama Poola rahumeelse arengu ja püsimajäämise. See on riigi mõte," rõhutas ta.