Parvel Pruunsilla kaitsja taotleb kohtuniku taandamist

Tartus jätkus kohtuprotsess Bigbanki suuromanik Parvel Pruunsilla ja Tartu endise abilinnapea Priit Humala toimingupiirangu süüdistuses, mille keskmes on Tartus Kuperjanovi tänaval asuv endine Eesti Rahva Muuseumi hoone.

Parvel Pruunsilla kaitsja Paul Keres esitas taotluse taandada kohtukoosseis, kuna kohtunik tõdes istungil, et Pruunsillal on oluline mõju erakonnas Isamaa, mis võimaldab suunata Eesti poliitikat. Kerese hinnangul väljendus selles kohtuniku kallutatus.

Prokuratuuri hinnangul on taandamistaotlus alusetu.

"Ei ole ju saladus, need on kõik avalikud andmed, et Parvel Pruunsild on erakondadele annetusi teinud. See on avalikele andmetele tuginedes tehtud järeldus," ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Gerd Raudsepp.

Pruunsilla kaitsja Keres ütles, et annetuste põhjal ei saa teha järeldust, et isik omab Eesti poliitikas mõju.

"Kui keegi väidab et tal on oluline mõju erakonnas Isamaa, siis need väited tuleks esitada ja põhjendada. Üksnes annetuste pealt ma väidan, et kindlasti ei saa teha järeldust, et isik omab mõju Eesti poliitikas," sõnas Keres.

Kas kohtunik taandatakse, otsustab Tartu maakohtu esimees kolme tööpäeva jooksul.