Pruunsilla ja Humala protsessi kohtunikku ei taandatud

Kerese taotluse kohaselt näib Kristiina Laasi kohtumõistmine erapoolik. Seda põhjusel, et Laas väljendas seisukohta, et Parvel Pruunsild on avaliku elu tegelane, kes suudab mõjutada Eesti või täpsemalt Isamaa erakonna poliitikat. Pruunsilla mõju ja tema tehtud annetuste omavaheline sidumine on Kerese hinnangul süüdistust jaatav.

Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saaviku sõnul andis kohus pärast taotluse saamist selle osas oma seisukoha ja saatis asja lahendamiseks Tartu maakohtu esimehele Marek Vahingule.

Tartu maakohtu esimees Marek Vahing väljendas määruses, et tema hinnangul oli küsimus pigem ebaselges suulises väljenduses ja mõnevõrra ebaõnnestunud sõnastuses, mitte sisulises erapoolikuses.

"Leian ka, et kohtunik peaks kohtuistungit juhtides suulises eneseväljenduses olema sama täpne ja korrektne kui kirjalikus. Samas, pannes kohtuniku öeldu laiemasse konteksti ja hinnates kirjalikus määruses esitatut, on aru saada, mida kohtunik öelduga mõtles," kirjutas Vahing.

Tartu maakohtu esimees kirjutas määruses, et mitte suuline kohtu otsustuse selgitus pole õiguslikult siduv, vaid see, mis on kirjas kohtumääruses/otsuses ja kas kirjapandu on õiguslikult argumenteeritud.

Ilma Tartu maakohtu esimehe seisukohata ehk määruseta ei saanud teisipäeval menetlusega jätkata. Kolmapäeva hommikuks oli Vahingu määrus tehtud ja istung jätkus tavapäraselt.

Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saaviku sõnul on üldmenetluses hetkel käimas kohtuliku uurimise kirjalike tõendite esitamine.

Tartu endist abilinnapead Priit Humalat süüdistatakse toimingupiirangute rikkumises, Bigbanki suuromanikku Parvel Pruunsilda kuriteole kaasaaitamises. Süüdistus on seotud Eesti Rahva Muuseumi (ERM) endise näitusemaja müügiga korporatsioon Sakalale, mille liige Pruunsild on.