Transpordiamet tõstab kaks kiiruskaamerat ümber

Üks kabiin asub hetkel Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Puiatus ning teine Otiku–Korba maanteel Otikus.

Uute kiiruskaamerakabiinide asukohad on: (1) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetril 104,2, suund Tartu–Tallinn ja (2) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetril 104,1, suund Tallinn–Tartu.

Kiiruskaamerad hakkavad paiknema Järvamaal, Imaveres, järsu kurviga liiklusohtlikul teelõigul, millel on viimase viie aasta jooksul juhtunud mitmeid vigastatutega liiklusõnnetusi, sealhulgas üks hukkunuga õnnetus aastal 2022.

Eelmisel aastal vähendas transpordiamet antud teelõigu lubatud sõidukiirust 70 km/h ning paigaldas möödasõidu keelualale kummipostid. Kiiruskaamerad mõlemas sõidusuunas on lisameede sõidukiiruste ohjeldamiseks.

Kiiruskaamerad ei hakka tööle koheselt, vaid esmalt tehakse uutes asupaikades seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uute oludega. Transpordiamet teavitab liiklejaid, kui uued kiiruskaamerad käivitatakse.

Senise seisuga on Eesti riigimaanteedel 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Kokku on Eestis 69 kiiruskaamera mõõtekabiini.

Kiiruskaamerad:

11 mõõtekabiini Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee 89.–206. kilomeetril;

9 mõõtekabiini Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 92.–121. kilomeetril;

15 mõõtekabiini Tallinna–Narva maantee 93.–202. kilomeetril;

7 mõõtekabiini Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee 3.–60. kilomeetril;

1 mõõtekabiin Saku–Laagri maantee 1. kilomeetril;

4 mõõtekabiini Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee 13.–19. kilomeetril;

6 mõõtekabiini Tallinna–Rapla–Türi maantee 7.–26. kilomeetril;

6 mõõtekabiini Tallinna–Paldiski maantee 15.–36. kilomeetril;

2 mõõtekabiini Risti–Virtsu–Kuivastu maantee 42.-43. kilomeetril;

1 mõõtekabiin Rakvere–Haljala maantee 3. kilomeetril;

1 mõõtekabiin Kose-Ardu maantee 5. kilomeetril;

1 mõõtekabiin Tartu-Tiksoja 7. kilomeetril;

2 mõõtekabiini Mustla-Võõbu-Otiku 8.-13- kilomeetril;

1 mõõtekabiin Otiku-Korba 2. kilomeetril;

2 mõõtekabiini Tallinnas Tulika tänava, Endla tänava ja Sõpruse puiestee ristmikul (nn Kristiine ristmik).

Mõõtekabiinides on transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.