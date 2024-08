Jašini sõnul ilmselt vallandatakse Tondiraba Huvikooli direktor peagi

Tallinna haridusküsimustega tegeleva abilinnapea Aleksei Jašini (Eesti 200) sõnul kohtus ta Sergei Ptšjolkiniga kolmapäeval ning järgmisel esmaspäeval kohtub Ptšjolkin Tallinna haridusameti juhiga, vahendas rus.err.ee. "Pärast seda tehakse järeldused – millise punkti alusel tööleping lõpetatakse, millise põhjendusega, millises kontekstis. See toimub järgmisel esmaspäeval," ütles Jašin.

Küsimusele, kas põhimõtteline otsus Ptšjolkini kohta on juba tehtud, vastas Jašin: "Me rääkisime haridusosakonna juhiga, kuulsime tema seisukohta. Me saame öelda, et näeme olukorda sarnases valguses."

Jašini hinnangul paistab Ptšjolkini sotsiaalmeedias avaldatu Nõukogude propagandana, mis õigustab küüditamist, halvustab 20. sajandi Eesti Vabariigi ajalugu ja moonutab tegelikkust.

Ptšjolkin kirjutas teisipäeval Facebookis avaldatud postituses sõjajärgsest olukorrast Balti riikides: "On aasta 1948. Võim ei suuda Balti riikides jagu saada nõukogudevastasest vastupanust ja selle sotsiaalse baasi väljajuurimiseks viib läbi esimese "vaenulike elementide" massiküüditamise pärast sõda," kirjutas huvikooli direktor.

Edasi tõi ta välja 1941. aasta juuniküüditamise, millega viidi kolmes Balti riigis oma kodudest umbes 40 000 inimest ning tõdes, et Stalinil õnnestus see, mida sakslased ei suutnud: baltlased hakkasid armastama Saksamaad.

"NKVD 5. diviis teatab sadade bandiitide rühmituste likvideerimisest, kuid põrandaalused jõud panevad ikkagi toime sabotaaže ja tapavad parteitöötajaid. Metsavennad – see on partisanide nimi - põlisrahvas tunneb neile kaasa. 1948. aastal viidi läbi operatsioon Kevad: võitlejate pereliikmed saadeti välja Uuralitesse ja Siberisse – on selge, et ilma talunike abita poleks need üksused elus püsinud," jätkas ta. "Toetusest ilmajätmine kiirendab põrandaaluse vastupanu lagunemist. Ja alates 1950. aastatest on võimud kohalikke kaadreid juhtpositsioonile tõstnud: las nad tegelevad oma hõimukaaslastega ise," kirjutas Ptšjolkin.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) tegi seepeale Jašinile ettepaneku vabastada Sergei Ptšjolkin Tondiraba Huvikooli direktori ametist.

Ptšjolkin rõhutas kolmapäeval ERR-ile, et kajastab oma postitustes sageli Eesti ajaloo sündmusi tuginedes peamiselt Venemaa legendaarse ajakirjaniku ja publitsisti, praeguse Vene võimuga opositsioonis oleva Leonid Parfjonovi raamatusarjale Namedni (Tähelepanekud) ning tegemist ei ole tema enda hinnanguga.

Küsimusele, kuidas ta ise küüditamisse suhtub, vastas Ptšjolkin: "Negatiivselt suhtun! Kuidas võib küüditamisse üldse teistmoodi suhtuda. See on Eesti ajaloo väga kurb sündmus, kus inimesi, kes ei olnud milleski süüdi, tegelikult võeti ma ei tea mille põhjal ja küüditati."

Ptšjolkin lisas, et linnapea Jevgeni Ossinovski tõlgendus, et ta õigustab inimsusvastaseid kuritegusid, on poliitilistest eesmärkidest kantud lihtlabane vale. "Kuna sotsid on võtnud eesmärgiks Tallinna linnaasutustes Keskerakonna liikmetest lahti saada, siis on võetud kasutusele kõige räpasemad võtted ja fantaasiarikas kujutlusvõime. Enne seda, kui hakata tegelema puhtakujulise töökiusuga, peaksid sotsid ise peeglisse vaatama," sõnas ta.