Ossinovski soovitab vallandada küüditamist kommenteerinud Tondiraba Huvikooli juhi

"Ükski Tallinna haridusjuht ei tohiks küüditamisse suhtuda sellisel viisil," ütles Ossinovski kolmapäeval ERR-ile. "Selle teksti sisu ega tonaalsus ei ole Eesti Vabariigis moraalselt vastuvõetav. Minu jaoks isiklikult on eriti räige härra Sergei Ptšjolkini õigustus metsavendade pereliikmete küüditamisele, et saavutada Stalini režiimi eesmärgid. Siin on tegemist inimsusevastase kuriteo heakskiitmisega. Loomulikult ei saa selline inimene töötada Tallinna haridusjuhina. Olen abilinnapea Aleksei Jašinile oma hinnangu edastanud," lisas Ossinovski.

Ptšjolkin kirjutas teisipäeval Facebookis avaldatud postituses sõjajärgsest olukorrast Balti riikides, eksides küll küüditamise toimumisajaga: "On aasta 1948. Võim ei suuda Balti riikides jagu saada nõukogudevastasest vastupanust ja selle sotsiaalse baasi väljajuurimiseks viib läbi esimese "vaenulike elementide" massiküüditamise pärast sõda," kirjutas huvikooli direktor.

Edasi toob ta välja 1941. aasta juuniküüditamise, millega viidi kolmes Balti riigis oma kodudest umbes 40 000 inimest ning tõdes, et Stalinil õnnestus see, mida sakslased ei suutnud: baltlased hakkasid armastama Saksamaad.

"NKVD 5. diviis teatab sadade bandiitide rühmituste likvideerimisest, kuid põrandaalused jõud panevad ikkagi toime sabotaaže ja tapavad parteitöötajaid. Metsavennad – see on partisanide nimi - põlisrahvas tunneb neile kaasa. 1948. aastal (tegelikult 1949. aasta 25.-28. märtsini – toim.) viidi läbi operatsioon Kevad: võitlejate pereliikmed saadeti välja Uuralitesse ja Siberisse – on selge, et ilma talunike abita poleks need üksused elus püsinud," jätkas ta. "Toetusest ilmajätmine kiirendab põrandaaluse vastupanu lagunemist. Ja alates 1950. aastatest on võimud kohalikke kaadreid juhtpositsioonile tõstnud: las nad tegelevad oma hõimukaaslastega ise," kirjutas Ptšjolkin.

Tallinnas Punasel tänaval asuv Tondiraba Huvikool on munitsipaalne haridusasutus, mis pakub huviharidust nii Tallinnas kui ka selle lähiümbruses elavatele lastele. Kooli kodulehe andmeil tegutseb seal 75 erinevat rühma, üle 2500 õpilasega.

Sergei Ptšjolkin (sünd. 1985) on alates 2009. aastast Eesti Keskerakonna liige ja ka Tallinna linnavolikogu liige. Ta kandideeris viimastel kohalikel valimistel Tallinnas Lasnamäel, kus sai 184 häält ja pääses tänu Mihhail Kõlvarti hiigeltulemusele (27 663 häält) ka volikokku.